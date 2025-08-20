V POKOJU ŽE 51 LET

Kolegi obiskali najstarejšega (99) živečega miličnika v Pomurju

Rojen je ob Savi, večji del življenja pa prebiva ob Muri.
Fotografija: Slavljenec Miro je bil vesel obiska kolegov. FOTO: PU MS
Slavljenec Miro je bil vesel obiska kolegov. FOTO: PU MS

20.08.2025 ob 21:55
V teh dneh praznuje visok življenjski jubilej, 99. rojstni dan, Miroslav Cizej, najstarejši pomurski policist. Ob tej priložnosti sta ga obiskala in mu čestitala Borut Kocet, vodja Sektorja uniformirane policije in Marjan Horvat predsednik Kluba Maksa Perca upokojenih delavcev organov za notranje zadeve Murska Sobota.

V prijetnem klepetu je beseda nanesla tudi na obujanje spominov, saj se je Miro Cizej upokojil pred 51 let, in sicer leta 1974, pred tem je služboval kot miličnik in kriminalist. »Gospodu Cizeju želimo še obilo zdravja in zadovoljstva,« so ob tem sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Najstarejši od vseh živečih nekdanjih miličnikov ali uslužbencev MNZ, vsaj na območju Pomurja, Miroslav Cizej, je rojen 18.8.1926 v Zagorju ob Savi. Miro izhaja iz rudarske družine in je kot 17-letnik, v letu 1943 je začel sodelovati v NOB in konec maja 1944 organiziral skupino devetih somišljenikov, s katerimi je odšel v partizane in vstopil v Kamniško - zasavski odred. Takoj po osvoboditvi, 15.5.1945 se je zaposlil v Organih za notranje zadeve (ONZ) in služboval v Ljubljani, Kamniku, Ptuju, Ljutomeru in Murski Soboti, do 1.12.1974, ko se je upokojil kot kriminalist na področju gospodarske kriminalitete.

Veliko različnih priznanj

Prejemnik je različnih priznanj ONZ ter lovske organizacije, saj je še vedno član LD Rankovci. Po upokojitvi je opravljal tudi funkcijo predsednika Kluba Maksa Perca, upokojenih delavcev organov za notranje zadeve Murska Sobota od leta 1977 do 1981. Posebej je bil nagrajen z Zlato plaketo ob 50. obletnici KMP v letu 2023 ...

»Moram priznati, da je slavljenec Miro vsakega našega obiska in priložnostnega darila zelo vesel. V daljšem druženju je bilo zelo zanimivo poslušati njegove spomine, saj je glede na starost še zelo dobro pri življenjskih močeh,« nam je zaupal aktualni predsednik Kluba Maksa Perca, upokojenih delavcev organov za notranje zadeve Murska Sobota, Marjan Horvat, ki klub vodi že od leta 2011.

Med živečimi predsedniki kluba so še prav Miroslav Cizej (1977–1981), ter še Ladislav Bagladi (2003–2007) in Milan Horvat (2007–2011).

