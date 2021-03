Kočevski gozdarji

Leta 1991 se je število zaposlenih v gozdarstvu v kočevski občini v primerjavi z letom poprej presenetljivo povečalo za skoraj devet odstotkov. Gozdarstvo je v tej občini po novem zaposlovalo 410 ljudi, leta 1990 pa 377.Kot so poročale Slovenske novice avgusta 1991, je bilo gozdarstvo edina gospodarska panoga v kočevski občini, v kateri se je število zaposlenih povečalo. Zanimivo pa je bilo, ker se je to zgodilo v času, ko so slovenski gozdarji glasno protestirali, da so ogroženi zaradi moratorija na sečnjo, zaradi katerega so morali odpustiti delavce in jih bodo morali še naprej odpuščati.