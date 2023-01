Ko se pravljica konča: najodmevnejše ločitve slovenskih zvezdnikov, ki so nam zlomile srce

Vsaka ločitev, pa tudi razhod, je sama po sebi burna in težka, za seboj pa pusti zlomljena srca in veliko bolečine. In novica, da se po 20 letih zveze ter letu in pol zakona razhajata Saša Lendero in Miha Hercog, je udarila kot strela z jasnega ter marsikoga užalostila. A na žalost Saša in Miha nista prvi par, ki se je pred kratkim odločil za razhod. Spisek je daljši. V nadaljevanju preverite, katerim slovenskim zvezdnikom ljubezen obrnila hrbet.

Saša Lešnjek in Alex Volasko

Svojo ljubezen sta Saša in Alex pred dvema letoma okronala z razkošno poroko na Krasu, zdaj pa sta šla vsak svojo pot. Da vse ni tako, kot bi moralo biti, je najprej potrdil Alex, ki je na svojem instagramu izbrisal njune poročne fotografije, nato pa objavil razgled iz novega stanovanja in zapisal: »V vsakem slabem se skriva tudi nekaj lepega. Moj novi razgled.« Za razliko od Lenderove in Hercoga, ki bosta še naprej poslovno sodelovala, pa sta se nekdanja zakonca Volasko Lešnjek razšla tudi na tem področju.

Branje nadaljujte na Micna.si.