Iskalna akcija končana, policija sporočila, kaj se je zgodilo

Policija in gorski reševalci so v gorah na območju Jezerskega od zjutraj nadaljevali iskanje 36-letnice, ki je bila pogrešana od

25. aprila. Policisti so njeno vozilo našli na parkirišču za Češko kočo na Jezerskem.



Že v petek so letalska in gorska policijska enota ter jezerski gorski reševalci preverili večje območje tamkajšnjih gora z vrhovi ter pobočja s pristopi vse do Okrešlja in Brane. V današnji iskalni akciji je sodelovalo 14 gorskih reševalcev Društva GRS Jezersko, gorska policijska enota s policijskim helikopterjem in policijskimi droni. Helikopter je opravil tudi transport gorskih reševalcev do koče na Ledinah in do Češke koče.



Pregledovali so vrhove, grebene, postojanke, bivake, klasične vpisne knjige na vrhovih na širšem območju Jezerskega z okolico in preverile možne smer hoje. Pogrešano so iskali peš in iz zraka.



Malo pred 13. uro pa je policija sporočila, da so pogrešano v dopoldanskih urah mrtvo našli na območju letne poti na Češko kočo in jo s helikopterjem prepeljali v dolino.



Nevarno v gorah



Okoliščine kažejo na smrt zaradi zdrsa na območju letne poti na Češko kočo in posledično padec po strmem terenu, se še sporočili iz Policijske uprave Celje.



Razmere na območju jezeranskih gora in tudi širše, so še vedno povsem zimske in nevarne. Dnevno prihaja tudi do proženja snežnih plazov in skalnih podorov, pri čemer bodo take razmere zagotovo trajale še določen čas.



Jezeranski gorski reševalci opozarjajo tudi, da so na Češko kočo trenutno zelo nevarne vse poti. Obvezna je popolna zimska gorniška oprema in velika previdnost zaradi snega, zdrsov, podorov. Opozarjamo, da verigice za obutev niso primerna oprema za sredogorje in visokogorje, opozarjajo policisti.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: