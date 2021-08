Kdo je zakrivil teroristični napad? Talibani ga obsojajo

Mrtvih več ameriških vojakov

Ljudi pometalo v jarek

Napad se je zgodil na območju letališča. FOTO: Maxar Technologies Via Reuters

Talibani so obsodili današnji eksploziji pred letališčem v Kabulu. Poudarili so, da je območje, kjer sta odjeknili eksploziji, pod nadzorom ameriške vojske.»Islamski emirat ostro obsoja bombardiranje civilistov na kabulskem letališču,« je na twitterju zapisal tiskovni predstavnik talibanov. »Eksplozija se je zgodila na območju, kjer so za varnost odgovorne ameriške sile,« je dodal.CNN poroča, da ameriške oblasti odgovornost za napad pripisujejo Isisu, vendar pa informacije o vpletenosti te teroristične organizacije še niso uradno potrdili. Za zdaj še niso identificirali napadalca, pri tem pa poročajo tudi o tem, da so bili predsednikin Pentagon pred napadi ta teden že posvarjeni.Pred kabulskim letališčem, od koder potekajo množične evakuacije državljanov zahodnih držav in njihovih afganistanskih sodelavcev, sta danes odjeknili najmanj dve eksploziji, ki sta zahtevali več smrtnih žrtev. Ameriške oblasti so potrdile, da je umrlo 12 ameriških vojakov, 15 je ranjenih.Skupaj naj bi umrlo okoli 60 ljudi. Napad naj bi povzročila dva samomorilska napadalca.»Lahko potrdimo, da je bila eksplozija ob vhodu Abbey posledica kompleksnega napada, ki je povzročil več žrtev med Američani in civilisti,« je na Twitterju sporočil tiskovni predstavnik PentagonaPotrdil je tudi, da se je druga eksplozija zgodila ob hotelu Baron, kistoji zgolj približno 200 metrov od vhoda Abbey na južni strani letališča. Vhode so tuje sile uporabljale predvsem za evakuacije in da so ljudi spravile na območje letališča. Hotel Baron pa je deloval kot začasna točka za zahodne države, ki pomagajo pri evakuacijah.Eksplozija naj bi odjeknila v jašku ob letališču, kjer pregledujejo dokumente afganistanskih beguncev. Samomorilski napadalec naj bi sprožil napravo, ko je bil v gneči. Nato pa naj bi drugi napadalec začel streljati, navaja afganistanskega novinarjabritanski BBC.Da gre pri eksploziji za samomorilski napad, je za tiskovno agencijo Reuters dejal tudi predstavnik ameriških oblasti.