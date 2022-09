Kdo bo na pogrebu kraljice Elizabete II.?

Medtem ko svet žaluje ob smrti britanske monarhinje, se voditelji držav in vladarji kraljevin potegujejo za enega od približno 2000 sedežev v Westminstrski opatiji, kjer se bo v ponedeljek, 19. septembra, spisalo posebno poglavje v zgodovini. V London se že zgrinjajo množice žalujočih podanikov in radovednežev, hoteli pokajo po šivih, mestne oblasti trepetajo ob morebitnem neredu, prometnem kaosu in vsesplošni evforiji, vse oči pa so uperjene v cerkev, kjer se bo svet poslovil od Elizabete II.

V Londonu vlada obsedno stanje. FOTO: Marko Djurica, Reuters

V Westminstrski opatiji seveda izgredov ne pričakujejo, bi pa ti lahko pospremili prihode nekaterih povabljencev, med katerimi seveda ni ruskega predsednika Vladimirja Putina, beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka in mjanmarskega vodje Min Aung Hlainga; status sirskega in severnokorejskega predsednika še ni povsem jasen, a je njuna udeležba tudi ob morebitnem povabilu malo verjetna. Dobrodošli niso Iranci, čeprav naj bi povabilo prejel njihov veleposlanik pri Združenem kraljestvu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo zaradi vojne v svoji državi povabilo najverjetneje odklonil, prav tako ne pričakujejo navzočnosti kitajskega predsednika Ši Džinpinga in pa ostarelega ter slabotnega kralja Savdske Arabije Salmana bin Abdulaziza Al Sauda. Tudi indijski predsednik Narendra Modi še ni potrdil prihoda, vsekakor pa je šokirala napoved, da sta povabilo sprejela razvpita turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan in brazilski predsednik Jair Bolsonaro.

Upor zaradi prevoza

Skupno naj bi se pogrebne slovesnosti udeležilo okoli 500 voditeljev držav, med njimi je povabilo prejel tudi naš predsednik republike Borut Pahor. Zaradi izjemnega interesa in priljubljenosti kraljice na slovesnost niso vabljene delegacije, temveč praviloma le po en predstavnik države z zakonsko partnerico oziroma partnerjem; pogreba s tako elitno udeležbo na Otoku ni bilo vse od leta 1965, ko je umrl Winston Churchill. Barve ZDA bo zastopal le predsednik Joe Biden s prvo damo Jill, čeprav se šušlja, da bi povabilo utegnila prejeti tudi zakonca Obama. Organizacija tako pomembnega dogodka je neverjetno zahtevna, poudarjajo Britanci, zato vse povabljence prosijo za strpnost: zavoljo zagotovitve logističnih povezav in upoštevanja sodobnih ekoloških smernic pozivajo vse, naj na Otok priletijo s komercialnimi poleti. Novozelandska premierka Jacinda Ardern in avstralski predsednik vlade Anthony Albanese sta tako že naznanila, da se bosta na 24-urni polet odpravila skupaj s komercialno linijo, na krov pa vabita še koga iz pacifiškega dela sveta. Državniki pa se po Londonu ne bodo prevažali z limuzinami, kar je seveda takoj naletelo na ogorčenje številnih predstavništev, ki opozarjajo na pomanjkljivo varovanje na avtobusih in drugih oblikah prevoza. Trenutno potekajo pogajanja, komu bi lahko omogočili izjemo, med kandidati, ki bodo deležni posebne obravnave, pa bodo skoraj zanesljivo voditelji članic skupine G7, torej Biden, kanadski premier Justin Trudeau, italijanski predsednik Sergio Mattarella, nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier, britanska premierka Liz Truss, japonski cesar Naruhito, morda pa tudi predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen in izraelski predsednik Isaac Herzog. Poleg številnih evropskih držav, tudi Irske, so vabila prejeli in udeležbo potrdili v Južni Koreji, Palestini, na Šrilanki ter Trinidadu in Tobagu.

6 nekdanjih predsednikov britanske vlade se bo udeležilo pogreba.

Največ političnih osebnosti bo seveda britanskih, kot veleva tradicija, se lahko pogreba udeležijo vsi nekdanji živeči predsedniki vlade, torej bodo prišli Tony Blair, Gordon Brown, Boris Johnson, David Cameron, Theresa May in John Major, ki so bili navzoči tudi ob sobotni uradni razglasitvi novega kralja Karla III. V ospredju pa bodo seveda poleg britanskih kronane glave z vsega sveta, udeležbo so potrdili tako rekoč že vsi evropski dvori pa tudi japonski. Pogreb se bo začel v ponedeljek opoldne po našem času, spremljali pa ga bodo seveda tudi milijoni prek televizije in spletnih kanalov.