Kaznovani Gajser oddaljen od naslova

MANTOVA • Slovenski as Tim Gajser (Honda) izgublja boj za naslov svetovnega prvaka v motokrosu. Na predzadnji dirki sezone je osvojil četrto mesto, potem ko si je na prvi vožnji prislužil kazen in s tretjega mesta padel na osmo. V drugi vožnji je bil tretji. VN Lombardije v Mantovi je pripadla Jeffreyju Herlingsu (KTM), drugi je bil z enakim številom točk (47) Romain Febvre (Kawasaki). Nizozemec in Francoz sta postala glavna favorita za lovoriko v elitnem razredu MXGP, Gajser bo v sredo na VN Mantove potreboval čudež, da bi ubranil naslov in se veselil tretjič zapored. Stvari niso več sam...