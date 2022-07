Kažipot planetov: Vikend bo zanimiv

Sredina polna luna v kozorogu ne bo prav prijetna. Poudarjeni Uran lahko prinese pretrese, ujme, nepričakovane dogodke. Po eni strani bomo čutili pritiske obveznosti in omejitev, po drugi pa se želeli umakniti od vsega ter preživljati dopust z družino. V trdnih odnosih bomo čutili, da se lahko opremo na partnerja, ki nam bo v dobrem in slabem stal ob strani. Nekatere zveze se lahko poglobijo. Istočasno Venera in Neptun v kvadratu napovedujeta naivnost, idealiziranje simpatije, ljubezenske prevare. Bodite previdni in predvsem čim bolj realni in prizemljeni, posebno v svežih razmerjih.

Vikend bo zanimiv. V soboto lahko pretiravamo, si naložimo preveč družabnih obveznosti ali bleknemo nekaj, o čemer bi morali molčati. V nedeljo bomo težko pri miru. Najbolje bo, da se odpravimo na izlet in raziskujemo okolico.

Petek, x. x. Petek, 8. 7. Vroč in intenziven dan, ko nas lahko marsikaj spravi na obrate, saj je Luna v škorpijonu in opoziciji z Marsom. Če vam ne bo uspelo podreti vseh mostov že prej, se vam obeta prijeten in družaben večer.

Sobota, 9. 7. Čeprav bo dan v osnovi prijeten, se lahko pojavi nekaj napetosti. Imeli bomo preveč želja in idej, um nam bo begal. Okoli 14. ure bodite previdni na cesti, pri športu, predvsem adrenalinskem, pazite nase.

Nedelja, 10. 7. Že zjutraj Luna prestopi v optimističnega strelca in prinaša dobro voljo. Polni bomo idej, kaj bi lahko počeli, hkrati bomo težko pri miru. Najbolje bo, da se odpravite na kakšen razgiban in zanimiv izlet z družino.

Ponedeljek, 11. 7. Z Luno v strelcu nam bo šlo vse gladko od rok, pozitivno naravnanost pa izkoristimo za rutinska opravila. Do večera ne bo pomembnejših aspektov, nato pa nas lahko zapeče ljubezensko razočaranje.

Torek, 12. 7. Zjutraj bomo energično vstopili v dan, po 11. uri, ko preide Luna v kozoroga, pa bomo bolj organizirani, resni in ambiciozni. Zvečer bomo imeli preveč energije. Sprostite jo s športom in delom.

Sreda, 13. 7. Polna luna prinaša napetost in pritiske, vse bolj bomo čutili težko gospodarsko sliko. Kljub temu bomo domiselni v iskanju rešitev in se oprli na partnerja. Ni čas za dogovore, ampak za iskanje novih idej.