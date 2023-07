Kako pri kuhanju ohraniti bolj naravni okus

Sous vide je posebna tehnika priprave hrane, ki jo uporabljajo predvsem v restavracijah. Živila vakuumsko zaprejo v posebne vrečke, te pa zložijo v posebno posodo z vodo, v kateri se kuhajo pri temperaturi, nižji od vrelišča. Sliši se komplicirano, a ni tako. Res pa je, da potrebujemo nekaj pripomočkov, bolj ali manj profesionalnih. Če želimo poskusiti, lahko improviziramo v navadnem loncu in s pomočjo termometra za hrano. Lahko kupimo poseben grelnik, ki ga namestimo na navadni lonec in greje vodo na želeno temperaturo, ali posebno posodo sous vide. Seveda ne smemo pozabiti na strojček za vakuumiranje in ustrezne vrečke, vse dobimo v bolje založenih trgovinah z gospodinjskimi pripomočki.

Sous vide je francoski izraz, ki pomeni pod vakuumom.

Za vakuumsko kuhanje lahko kupimo posebno posodo ali pa grelnik vode, ki je cenejši. FOTO: Guliver/Getty Images

Kot smo že omenili, je priprava obroka s pomočjo tehnike sous vide preprosta. Posamezne sestavine, na primer kose mesa in zelenjavo, poljubno začinimo in zložimo v vrečke. Vakuumiramo s strojčkom in vrečke kuhamo v vodi. Pri tovrstnem načinu se hrana kuha v lastnem soku, z malo ali nič maščobe, ohranijo pa se vsi minerali, vitamini in drugi elementi. Ohrani svoj naravni okus in potrebuje manj začimb, zlasti soli. Tako pripravljeno meso je mehkejše, kot če ga pečemo ali dušimo, zato je primerno tudi za kose, ki so morda slabše kakovosti: na primer goveje meso, ki bi med običajnim dušenjem razpadlo, preden bi se zmehčalo, bo po metodi sous vide izjemno mehko, sočno in okusno. V vakuumu pripravljene jedi lahko še na hitro popečemo na vročem olju. Postopek ima še eno dobro lastnost, na tak način namreč zrezkov ali drugih jedi ni mogoče prekuhati ali celo zažgati in presušiti.

V vrečkah pripravljena hrana potrebuje manj začimb, zlasti soli, in tudi manj maščob. FOTO: Guliver/Getty Images

Najprej poskusimo improvizirati s termometrom, nato gremo v nakup aparatov. Izbiramo lahko med grelnikom, ki je cenejši, dobimo ga že za manj kot 100 evrov, in posebnim aparatom. Grelnik zavzame manj prostora, uporabljamo ga lahko v navadnem loncu z večjo prostornino. Pritrdimo ga na rob lonca, potopimo v vodo in nastavimo gretje. Večje udobje seveda daje aparat, v katerega naložimo vrečke in nastavimo kuhanje. Nekateri omogočajo tudi zamik vklopa.