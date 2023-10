Kako in kdaj nehati dojiti (svetuje Nastja Pavel, Moja babica)

Navezava, ki jo mama in novorojenček vzpostavita med dojenjem, je edinstvena izkušnja. Za mnoge mamice nekaj najlepšega, za druge zapleten proces, do katerega pristopajo s strahom, spet tretjim nekaj povsem samoumevnega, nekaj, kar je pač treba. Veliko je napisanega o tem, kako začeti dojiti, kako pristavljati dojenčka, kako poskrbeti za laktacijo. Manj pa se govori o tem, kako in kdaj otroka odstaviti. Nekateri dojenčki sami odnehajo z dojenjem, drugi bi se dojili v nedogled.

