Kaja Kajzer v Lizboni do srebra

Judoistka Bežigrada Kaja Kajzer je na evropskem prvenstvu v Lizboni osvojila srebrno v kategoriji do 57 kg. V finalu je morala po podaljšku priznati premoč Portugalki Telmi Monteiro. Maruša Štangar je bila v kategoriji do 48 kg peta.



Le 21-letna Kajzerjeva je prišla do uspeha kariere in bila v boju z bronasto z zadnjih olimpijskih iger, šestkratno evropsko prvakinjo in nosilko petih odličij s svetovnih prvenstev na pragu presenečenja. Po 39 sekundah podaljška pa je 14 let starejši Portugalki uspel odločilni met s spremembo smeri v napadu.



V zadnji akciji se je Kajzerjeva vnovič tudi poškodovala, kar je za mlado Ljubljančanko škoda, saj je zaradi poškodbe izgubila že večji del lanske sezone. Ob tem je na najmočnejšem predolimpijskem testu v sezoni pokazala dobro formo in dosegla največji uspeh v karieri.



Za odličje se je borila tudi Maruša Štangar. Po odločilni borbi za bron pa je morala čestitati Rusinji Sabini Giljazovi in se zadovoljiti s petim mestom.

