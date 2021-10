Kaj odkriva vaš najljubši položaj?

V SPOLNOSTI je veliko položajev, najpogostejši pa so štirje. Vsi govorijo tudi o značajih partnerjev in predvsem odnosih med njima.



Misijonarski

Partnerja, ki izbirata misijonarski položaj, sta globoko povezana, drug drugemu bereta misli in končujeta stavke. Njun odnos je trden in rutinski, a njiju to ne moti, saj se tako počutita varno in udobno.

Ženska zgoraj

Položaji, kjer je ženska zgoraj, so znak, da se zna par dobro zabavati in uživati skupaj. Spolnost je zanje razvedrilo, v katerem so samozavestni, radi raziskujejo in širijo svoja obzorja, včasih tudi zunaj odnosa. A vse je stvar dogovora in kompromisa, tako moški kot ženska težita k zaupanju.

Po pasje

Takšni pari so nagnjeni k pustolovščini, ne samo v spolnosti, ampak na vseh področjih življenja. Ne sramujejo se ničesar in nimajo nobenih zadržkov, radi imajo pikantne spolne igrice.

V žlički

Par, ki rad seksa na boku, je globoko povezan in intimen, njuna komunikacija je odlična in tekoča. Želja po (telesnem) stiku s partnerjem je izrazita, vsega se lotevata skupaj. N