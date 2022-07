Kaj nas v torek čaka na bencinskih servisih? Cene se bodo spremenile

Po dveh tednih rekordnih cen se bodo cene pogonskih goriv v torek znova spremenile. Po pregledu stanja na trgih, Finance napovedujejo, da se bo cena bencina in dizla za nekaj centov znižala. Ob pogledu na gibanje cen na naftnih trgih bi bilo sicer pričakovati, da se nam obeta večja pocenitev, a menda do tega ne bo prišlo, saj temu gibanju niso sledile cene sredozemskih borz, kjer slovenski trgovci kupujejo dizel, bencin in kurilno olje.

Kaj bo drugače 5. julija?

Po odpravi cenovne kapice za bencin in uvedbi regulacije pred dvema tednoma je bencin postal najdražji doslej. V torek pričakujejo znižanje za približno dva centa. Z 1,755 evra bi se lahko pocenil za dva centa na raven med 1,73 in 1,74 evra na liter, a ob tem dodajajo, da ne bi bili presenečeni, če bi se končna številka ob velikem nihanju še spremenila, bodo pa presenečeni, če bo bencin dražji.

Kaj se bo zgodilo z dizlom? Cena se je pred dvema tednoma zvišala z 1,668 na 1,848 evra za liter. Padec cene dizla na sredozemskih trgih je bil nekoliko izrazitejši, zato pričakujejo tudi višji padec regulirane cene na bencinskih črpalkah. Po oceni Financ bi lahko liter stal nekaj manj kot 1,81 evra. Ob tem velja poudariti, da gre za napovedi in da to ne pomeni, da bodo cene tudi na koncu takšne.

Rekordne cene goriv

Potem ko je vlada Roberta Goloba 21. junija umaknila uredbo, ki je do 10. avgusta zamrznila ceno litra bencina na 1,560 evra, ceno litra dizla pa na 1,668 evra, se bo v torek določila nova cena goriv. Vlada se je po skoku cen odločila za začasen umik treh okoljskih dajatev. Do 17. avgusta je ukinila obveznost plačila okoljske dajatve za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida. Za leto dni je na nič znižala prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov ter za leto dni ukinila prispevek za energetsko učinkovitost.