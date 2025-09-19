  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

    Kronika

    DomaNa tujem

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in film

    Ona

    Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Bizarno

    Šport

    TekmeOdmeviTimeout

    Bralci

    Pošljite predloge in fotografije

    Horoskop

    Nedeljske novice

    Polet

    Suzy

    PARADOKS

    Joveva brez dlake na jeziku: Dodik poziva Srbe k podpori Janši, ki je zavrnil pouk srbščine v Sloveniji

    Joveva je razkrila tudi, kako Dodik deluje proti interesom Srbov.
    Irena Joveva FOTO: Union Europeenne/Hans Lucas Vi
    Irena Joveva FOTO: Union Europeenne/Hans Lucas Vi
    A. G.
     19. 9. 2025 | 18:22
    A+A-

    Ob sedmem srečanju Parlamentarnega odbora za stabilizacijo in pridružitev med Evropsko unijo in Bosno in Hercegovino (POSP), ki je danes potekalo v Parlamentarni skupščini BiH v Sarajevu, je slovenska evropska poslanka Irena Joveva imela izrazit in odkrit govor o razmerah v BiH, poroča RTV BN.

    »Vem, da to, kar bom povedala, ne bo všeč vsem. Točno vem tudi, komu ne bo, ampak ni pomembno – prav to mi bo dokazalo, da imam prav,« je povedala Joveva v uvodu.

    Poudarila je, da trenutne razmere v BiH in okoliščine, v katerih so se srečali evropski in bosansko-hercegovski poslanci, ne vlivajo ne optimizma ne upanja.

    »Namesto spoštovanja državnih institucij smo videli njihovo zanikanje. Namesto reform pa zastoje in blokade. Na eni strani so ignorirali odločbe ustavnega sodišča BiH, na drugi strani pa sprejemali protiustavne zakone.

    Opazujemo vse bolj vneto retoriko – od odkrito izraženih pozivov k secesiji do zahtev po ukinitvi Republike Srpske.

    Načrt rasti

    Vidimo, kako nekateri nevarno vežejo svojo osebno usodo na usodo celotnega naroda, pa tudi ne samo enega naroda, če smo iskreni. Medtem ko kriza in nezaupanje onemogočata iskanje najmanjšega skupnega imenovalca, država izgublja priložnosti za napredek v evropskih integracijah in gospodarskem razvoju,« je dejala Joveva.

    Opozorila je tudi na Načrt rasti, ki ga Svet ministrov BiH zaradi ministrov SNSD ni sprejel.

    »Načrt rasti bi lahko v desetih letih podvojil gospodarstvo Zahodnega Balkana, a ostaja neizkoriščen, ceno pa plačujejo državljani BiH. Spomnim, da je BiH edina država Zahodnega Balkana, ki ni uspela sprejeti reformne agende – ključnega dokumenta za dostop do skoraj milijarde evrov iz evropskih skladov. Neverjetno je, da posamezniki zaradi osebnih interesov ali gole nečimrnosti žrtvujejo tako pomembna sredstva, ki pripadajo državljanom. Pokažite politično odgovornost – ljudje vas gledajo in pričakujejo rezultate. Čas je za pozitivne spremembe, ne za take,« je pozvala Joveva.

    Evropska poslanka je jasno označila Milorada Dodika za glavnega krivca, ki je BiH pripeljal v krizno stanje.

    »Žal mi je, da to moram reči, ampak po mesecih neodgovornega obnašanja, ki je državo pripeljalo na rob, je to naredil gospod Milorad Dodik. Paradoksalno pa s spodkopavanjem institucij tem daje največjo legitimnost.

    Trdil je, da sodišče ne obstaja, nato se je pritožil prav na to sodišče. Na koncu je plačal kazen isti instituciji. Eno je kritizirati Šmita, drugo manipulirati ali lepo govoriti, nekaj povsem drugega pa biti iskren – še posebej pri naslednji stvari, o kateri bom govorila.

    Sodba Miloradu Dodiku ni sodba srbskemu narodu niti napad na Republiko Srpsko. Medtem ko se Dodik zavestno prikazuje kot žrtev in poskuša svojo usodo vezati na usodo naroda, je njegova politika najbolj škodovala prav Srbom. S svojim protidržavnim ravnanjem in nenehnim ustvarjanjem atmosfere strahu je oblikoval politični folklor, katerega edini cilj je preusmerjanje pozornosti s pravih težav. Ceno teh manipulacij pa plačujejo vsi državljani BiH,« je poudarila Joveva.

    Spomnila je, da je Evropski parlament večkrat pozival k sankcijam proti destabilizacijskim akterjem v BiH, a je pomanjkanje enotnosti med članicami EU pripeljalo do enostranskih ukrepov. Nemčija je ustavila infrastrukturne projekte v RS, medtem ko so Avstrija, Litva, Poljska in pred kratkim tudi Slovenija Dodiku prepovedale vstop.

    Kako Dodik »ščiti« interese Srbov

    Joveva je razkrila tudi, kako Dodik deluje proti interesom Srbov.

    »Najbolj jasno je to pokazal, ko je po prepovedi vstopa v Slovenijo Srbe v tej državi pozval, naj volijo Janeza Janšo. Naj pojasnim, kdo je Janša: to je politik, ki je pred kratkim užival na koncertu Thompsona. Problem ni samo v njem, ampak v normalizaciji ideologij, ki bi morale ostati dokončno obsojene.

    S tem pozivom je Dodik poteptal celo sklepe lanskoletnega Svesrbskega sabora, kjer je bilo posebej poudarjeno, kako pomembno je ohranjati srbski jezik. Sprašujem se, kako to sovpada s podporo politiku Janši, ki je zavrnil predlog slovenske vlade, da bi tudi srbski otroci v Sloveniji – enako kot drugi otroci iz skupnosti bivše Jugoslavije – imeli pouk maternega jezika.

    Mislila sem, da se Janša in Dodik politično ne strinjata, a očitno se strinjata v načinu vladanja – in verjetno tudi v določenih poslovnih odnosih. Ne bom podrobneje omenjala afer nezakonitega financiranja Janševe stranke iz Republike Srpske,« je zaključila Joveva, poroča novidani.com.

    Več iz teme

    Janez JanšaBiHMilorad DodikpolitikaIrena JovevaBosna in HercegovinaSlovenijaRepublika SrbskaEvropski parlament
    ZADNJE NOVICE
    20:30
    Ona  |  Astro
    ASTROLOGIJA

    Astrološki znaki, ki bežijo pred resno zvezo

    Kaj astrologija pravi o tistih, ki se bojijo resnih razmerij?
    19. 9. 2025 | 20:30
    19:49
    Novice  |  Svet
    NEMIRNO DOGAJANJE

    Venezuela dvignila ruska letala, mobilizirala 2500 vojakov, na morju pa je 12 vojaških ladij (VIDEO)

    Za državni kanal VTV se je oglasil minister za obrambo Vladimir Padrino.
    19. 9. 2025 | 19:49
    19:22
    Novice  |  Slovenija
    ODZIV NA FACEBOOKU

    Pečečnik oster do Levice, a poglejte, kako mu je ta odgovorila

    Joc Pečečnik je včeraj v oddaji na RTV Slovenija med drugim omenil stranko Levica.
    19. 9. 2025 | 19:22
    19:10
    Novice  |  Svet
    UPS

    To pa je blamaža! Putinov propagandist razkril natančno lokacijo elitne ruske vojaške baze (VIDEO)

    Posnetke je objavilo tudi rusko obrambno ministrstvo.
    19. 9. 2025 | 19:10
    18:42
    Bulvar  |  Tuji trači
    LAŽNA MELANIA

    Zakaj so ljudje prepričani, da ima Melania Trump dvojnico: odpotovala naj bi v London

    Teoretiki zarot o »lažni Melanii« so spet na delu.
    19. 9. 2025 | 18:42
    18:22
    Razno
    PARADOKS

    Joveva brez dlake na jeziku: Dodik poziva Srbe k podpori Janši, ki je zavrnil pouk srbščine v Sloveniji

    Joveva je razkrila tudi, kako Dodik deluje proti interesom Srbov.
    19. 9. 2025 | 18:22

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Intervju

    Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla»

    Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
    Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 12:07
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podjetništvo

    Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
    Novice  |  Slovenija
    SMS

    Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

    Na vašem telefonu se bo 27. septembra pojavilo posebno sporočilo. Šlo bo za pomembno vajo, ne za nevarnost.
    Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 10:38
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Finance

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    PromoPhoto
    Ona  |  Svetovalnica
    BIVANJE

    Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    15. 9. 2025 | 11:26
    PromoPhoto
    Ona  |  Svetovalnica
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    15. 9. 2025 | 08:39
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

    Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    15. 9. 2025 | 09:05
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Samozavest

    Brez samozavesti ni kariere (in kako jo lahko okrepite)

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 14:08
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    16. 9. 2025 | 09:53
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KRIPTOVALUTE

    Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    11. 9. 2025 | 09:21
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Zrak

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Dogodek

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Finance

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 10:08
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
    Photo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Preverite svoj prihranek

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    18. 9. 2025 | 10:25
    Novice  |  Slovenija
    GIBANJE

    Bo 150 minut na teden dovolj?

    Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
    Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
    Promo
    Ona  |  Svetovalnica
    SKLEPI

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    16. 9. 2025 | 12:49
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Denar

    Kje je 27 milijard evrov?

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    LOGISTIKA

    Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    15. 9. 2025 | 12:51
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki