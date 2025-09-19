Joveva brez dlake na jeziku: Dodik poziva Srbe k podpori Janši, ki je zavrnil pouk srbščine v Sloveniji

Ob sedmem srečanju Parlamentarnega odbora za stabilizacijo in pridružitev med Evropsko unijo in Bosno in Hercegovino (POSP), ki je danes potekalo v Parlamentarni skupščini BiH v Sarajevu, je slovenska evropska poslanka Irena Joveva imela izrazit in odkrit govor o razmerah v BiH, poroča RTV BN.

»Vem, da to, kar bom povedala, ne bo všeč vsem. Točno vem tudi, komu ne bo, ampak ni pomembno – prav to mi bo dokazalo, da imam prav,« je povedala Joveva v uvodu.

Poudarila je, da trenutne razmere v BiH in okoliščine, v katerih so se srečali evropski in bosansko-hercegovski poslanci, ne vlivajo ne optimizma ne upanja.

»Namesto spoštovanja državnih institucij smo videli njihovo zanikanje. Namesto reform pa zastoje in blokade. Na eni strani so ignorirali odločbe ustavnega sodišča BiH, na drugi strani pa sprejemali protiustavne zakone.

Opazujemo vse bolj vneto retoriko – od odkrito izraženih pozivov k secesiji do zahtev po ukinitvi Republike Srpske.

Načrt rasti

Vidimo, kako nekateri nevarno vežejo svojo osebno usodo na usodo celotnega naroda, pa tudi ne samo enega naroda, če smo iskreni. Medtem ko kriza in nezaupanje onemogočata iskanje najmanjšega skupnega imenovalca, država izgublja priložnosti za napredek v evropskih integracijah in gospodarskem razvoju,« je dejala Joveva.

Opozorila je tudi na Načrt rasti, ki ga Svet ministrov BiH zaradi ministrov SNSD ni sprejel.

»Načrt rasti bi lahko v desetih letih podvojil gospodarstvo Zahodnega Balkana, a ostaja neizkoriščen, ceno pa plačujejo državljani BiH. Spomnim, da je BiH edina država Zahodnega Balkana, ki ni uspela sprejeti reformne agende – ključnega dokumenta za dostop do skoraj milijarde evrov iz evropskih skladov. Neverjetno je, da posamezniki zaradi osebnih interesov ali gole nečimrnosti žrtvujejo tako pomembna sredstva, ki pripadajo državljanom. Pokažite politično odgovornost – ljudje vas gledajo in pričakujejo rezultate. Čas je za pozitivne spremembe, ne za take,« je pozvala Joveva.

Evropska poslanka je jasno označila Milorada Dodika za glavnega krivca, ki je BiH pripeljal v krizno stanje.

»Žal mi je, da to moram reči, ampak po mesecih neodgovornega obnašanja, ki je državo pripeljalo na rob, je to naredil gospod Milorad Dodik. Paradoksalno pa s spodkopavanjem institucij tem daje največjo legitimnost.

Trdil je, da sodišče ne obstaja, nato se je pritožil prav na to sodišče. Na koncu je plačal kazen isti instituciji. Eno je kritizirati Šmita, drugo manipulirati ali lepo govoriti, nekaj povsem drugega pa biti iskren – še posebej pri naslednji stvari, o kateri bom govorila.

Sodba Miloradu Dodiku ni sodba srbskemu narodu niti napad na Republiko Srpsko. Medtem ko se Dodik zavestno prikazuje kot žrtev in poskuša svojo usodo vezati na usodo naroda, je njegova politika najbolj škodovala prav Srbom. S svojim protidržavnim ravnanjem in nenehnim ustvarjanjem atmosfere strahu je oblikoval politični folklor, katerega edini cilj je preusmerjanje pozornosti s pravih težav. Ceno teh manipulacij pa plačujejo vsi državljani BiH,« je poudarila Joveva.

Spomnila je, da je Evropski parlament večkrat pozival k sankcijam proti destabilizacijskim akterjem v BiH, a je pomanjkanje enotnosti med članicami EU pripeljalo do enostranskih ukrepov. Nemčija je ustavila infrastrukturne projekte v RS, medtem ko so Avstrija, Litva, Poljska in pred kratkim tudi Slovenija Dodiku prepovedale vstop.

Kako Dodik »ščiti« interese Srbov

Joveva je razkrila tudi, kako Dodik deluje proti interesom Srbov.

»Najbolj jasno je to pokazal, ko je po prepovedi vstopa v Slovenijo Srbe v tej državi pozval, naj volijo Janeza Janšo. Naj pojasnim, kdo je Janša: to je politik, ki je pred kratkim užival na koncertu Thompsona. Problem ni samo v njem, ampak v normalizaciji ideologij, ki bi morale ostati dokončno obsojene.

S tem pozivom je Dodik poteptal celo sklepe lanskoletnega Svesrbskega sabora, kjer je bilo posebej poudarjeno, kako pomembno je ohranjati srbski jezik. Sprašujem se, kako to sovpada s podporo politiku Janši, ki je zavrnil predlog slovenske vlade, da bi tudi srbski otroci v Sloveniji – enako kot drugi otroci iz skupnosti bivše Jugoslavije – imeli pouk maternega jezika.

Mislila sem, da se Janša in Dodik politično ne strinjata, a očitno se strinjata v načinu vladanja – in verjetno tudi v določenih poslovnih odnosih. Ne bom podrobneje omenjala afer nezakonitega financiranja Janševe stranke iz Republike Srpske,« je zaključila Joveva, poroča novidani.com.