Jesenski modni trend: Džins v vseh različicah

Nekateri v poletnih mesecih nošenje džinsa nekoliko opustijo, jeseni pa se ta vrne v njihove dnevne kombinacije. In kakšna bo jesen 2025, če bi nosili samo džins? Prevladovalo bo pet trendov, med katerimi bo vsak od nas našel zase najlepšega.

Široko in udobno

Če se zgledujemo po najstnikih, ki mnogokrat začrtajo določene modne smernice, bi že zdavnaj morali nositi široke ohlapne kavbojke. Že kar dolgo namreč nosijo kose, ki nas spomnijo na hip hop modo s konca devetdesetih oziroma začetka novega tisočletja.

Da bo široki džins to jesen izjemno moden, sta napovedali reviji Stelle McCartney, kjer se poslavljajo od visokega pasu in kavbojke spuščajo nižje po pasu, ter pri Louisu Vuittonu, kjer stavijo na temen džins. Prada to jesen ponuja ravne kavbojke, pri Chloe pa ostajajo zvesti svojemu boho slogu.

Širok džins in klasičen suknjič; združevanje dveh slogov in en modni rezultat Foto: Zara

Ravne in ozke

Za vse, ki so se ob vrnitvi ohlapnih kavbojk na zvonec ustrašili kam z vso svojo zbirko ozkih, imamo dobro novico. Seveda te ostajajo v modi, letošnja različica je le nekoliko ohlapnejša. Torej, naj se vas kavbojke nikar tesno ne oprijemajo. Takšne hlače delujejo sofisticirano in klasično, torej so prava izbira, ko bi želeli tudi s kavbojkami ustvariti bolj formalen videz. Sploh ko jih kombiniramo s preprosto belo srajco ali kakovostno pletenino.

Nasvet modnih strokovnjakov: po letih in letih superg to jesen dajte priložnost petam. Sploh ob ravnih, klasičnih kavbojkah lahko te delujejo izjemno lepo.

Ikonične

Na klasičen model znamke Levi's 501 lahko stavite v vsakem trenutku. Letošnjo jesen so tudi oni sledili trendu udobnosti in predstavili več ohlapnih modelov. Tudi 501 curve, ki cilja na vse z oblinami.

Kultne levi's 501 dobro delujejo v večini modnih kombinacij. Foto: Levi's

Džins na džins

Nekateri so se že opogumili in ponosno nosijo džins na džins, tisti bolj zadržani pa bodo to sezono lahko videli, da takšna kombinacija resnično deluje odlično. Najbolj enostavna kombinacija bo seveda kavbojke in džins jakna, a lahko se poigravate tudi z džins krilom in džins srajco in ustvarite bolj ženstven videz. Lepo bodo videti tudi kombinacije z različnimi barvami džinsa.

Iz druge roke in predelano

Večen in velikokrat neuničljiv džins je lahko videti odlično, tudi če smo ga podedovali od mame ali babice. Sploh če luknje zakrpamo z zanimivim blagom in tako ustvarimo povsem nov kos.