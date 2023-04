Je to res? Taylor Swift s soigralcem Luke Dončića

Pred slabim tednom je odjeknila vest, da sta se po šestih letih zveze razšla Taylor Swift in Joe Alwyn. Razhod je številne oboževalce pevke presenetil, saj se je govorilo, da sta zaročena. Prej so torej pričakovali poroko.

Kmalu potem, ko je odjeknila novica, da sta se razšla, pa so se že pojavile najrazličnejše govorice. Eno izmed najbolj zabavnih in odmevnih so sprožili oboževalci kluba Dallas Mavericks. Na Twitterju uradnega kluba oboževalcev so zapisali, da pevka menda hodi s soigralcem Luke Dončića Jadenom Hardyjem.

Oboževalci pevke so takoj skočili na noge in začeli raziskovati, ali te navedbe držijo, in kmalu so ugotovili, da gre za šalo. Pevka, ki je sredi turneje po Ameriki, ki jo je poimenovala The Eras Tour, menda ni pripravljena na nove zmenke.

Šala, ki so si jo privoščili Dallasovi navijači, pa je v kratkem času postala ena najbolj viralnih na Twitterju. »Govorice. Po razhodu se menda Taylor Swift sestaja z Jadenom Hardyjem,« so zapisali in dodali emotikon koze. Tisti, ki šali niso nasedli, so se začeli norčevati iz kluba in zapisali, da so si takšen zapis privoščili zgolj zato, ker jim po izpadu iz končnice lige NBA primanjkuje lastnih novic in vsebin.