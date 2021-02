Janševa koalicija na preizkušnji, Erjavec na pogovor s poslancema

Nasledil bo Janšo

Pogovor na šest oči Po neuspešni konstruktivni nezaupnici bo po napovedih Karl Erjavec danes opravil pogovore z dvema poslancema Desusa, ki naj bi bila naklonjena sodelovanju s koalicijo, in sicer Brankom Simonovičem, ki je pred dnevi Erjavcu očital, da dela le zase, in Ivanom Hršakom. Po neuspešni konstruktivni nezaupnici bo po napovedihdanes opravil pogovore z dvema poslancema Desusa, ki naj bi bila naklonjena sodelovanju s koalicijo, in sicer, ki je pred dnevi Erjavcu, in

Poslanci bodo na izredni seji, ki se bo začela ob 14. uri (predvidenih je šest ur in 50 minut razprave), odločali o tem, ali bopostal novi minister za zdravje. Če bo prepričal poslance, bo postal 18. minister za zdravje doslej, tretji v tej vladi. Med prve naloge na ministrskem mestu uvršča spopad z epidemijo in izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev.Poklukar, ki je v preteklosti vodil jeseniško bolnišnico in Univerzitetni klinični center Ljubljana ter bo v primeru večinske podpore navzočih poslancev postal minister, je prejšnji teden ob predstavitvi svoje vizije zdravstva pred parlamentarnim odborom poudaril, da je cilj univerzalno, široko dostopno javno zdravstvo. Izpostavil je potrebo po krepitvi primarne zdravstvene ravni, zlasti dela zdravstvenih domov, jasni ločitvi dela v javnem in zasebnem zdravstvu.Za zdravstvo je po njegovih besedah treba nameniti več denarja, vire financiranja pa razpršiti. Zavzema se za jasno opredelitev košarice pravic iz osnovnega zavarovanja ter za preoblikovanje dopolnilnega zavarovanja. Po njegovem mnenju je ključno urediti dolgotrajno oskrbo.Dvainštiridesetletni zdravnik internist bo v primeru izvolitve zasedel položaj zdravstvenega ministra dobro leto pred rednimi parlamentarnimi volitvami. Vlada je iskala novega ministra za zdravje po tistem, ko jeodstopil s tega mesta konec lanskega leta po izstopu Desusa iz koalicije. V vmesnem času je ministrstvo vodil premierUradno Poklukarjevo kandidaturo podpirajo poslanci koalicije pa tudi SNS. Pohval je bil na seji parlamentarnega odbora deležen tudi od nekaterih poslancev ostalih opozicijskih strank, čeprav uradno na njihovo podporo ne more računati. Vprašanje je predvsem, kako bodo glasovali poslanci Desusa.