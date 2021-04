Janša se posmehuje Nemcu, ta ostro o premierju

Poslanec SDter predsednik vlade in stranke SDSima za seboj že številne twitter-bitke, današnji praznični dan pa se njuno zbadanje na tem družbenem omrežju nadaljuje.Janša se je odzval na zapis zunanjega ministra Anžeta Logarja, ki je zapisal, da je Nemec na ponedeljkovi seji Odbora za zunanjo politiko (OZP) »o non(e)-paperju vseskozi ponavljal, da Janša ni zanikal svoje povezanosti z njim. No, takole pa današnji Financial Times o tej dimenziji te teme... #dejstva.« Financial Times je zapisal, da je Janša odločno zanikal kakršno koli vpletenost v non-paper, ki naj bo predvideval na novo določene meje na Balkanu, kot tudi drugi visoki uradniki v Ljubljani.Janša je ob tem tvitu zunanjega ministra posmehljivo napisal: »Se bojim da je tole pretežka snov za magistra Matjaža Nemca.Kupljena matura še ne prinese znanja.« Poleg je dodal emotikona, ki joka od smeha.Že pred tem pa se je Janša obregnil ob tvit Nemčevega strankarskega kolega, ki je zapisal, da se bo udeležil današnjih protestov ob 17. uri na Prešernovem trgu v Ljubljani . Premier je na to zapisal, da je »organizator neprijavljenega, nezakonitega shoda v času epidemije covida 19 z namenom širjenja virusa kar odkrito stranka SD.« Dodal je, da »zanje žrtve niso pomembne. Za primer, če policija išče organizatorje.« Odziv Nemca je bil kratek, a poveden. »Revež #DovolJJ,« je sporočil Janši.