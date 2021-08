Izredno stanje na slovenskih cestah: kolona je dolga že 20 km (FOTO)

Na primorski avtocesti je med Postojno in Brezovico proti Ljubljani upočasnjen promet z zastoji na posameznih odsekih. Potovalni čas se podaljša za približno 20 minut. Zastoj je tudi na regionalni cesti Logatec - Vrhnika - Brezovica.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, približno 7 kilometrov. Zaradi varnosti predor proti Avstriji občasno zapirajo, zaprt je tudi uvoz Jesenice vzhod, Lipce proti Avstriji. Voznikom, namenjenim proti Kranjski Gori, priporočamo že izvoz Jesenice vzhod, Lipce. Zastoj je tudi na regionalni cesti Jesenice - Hrušica.

Zaradi kontrole na avstrijski strani predor Ljubelj proti Avstriji občasno zapirajo.

Na severni ljubljanski obvoznici med Novimi Jaršami in Zadobrovo proti Štajerski, 1 km.

Na slovenskih cestah vladajo izredne razmere. Prometnoinformacijski portal poroča o več kilometrov dolgih zastojih in kolonah na slovenskih avtocestah, obvoznicah in dolgih čakalnih dobah na mejnih prehodih. Kolona med Uncem in Ljubljano je bila okoli 16. ure dolga že 20 kilometrov.Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Jelšane, Vinica, Metlika, Obrežje, Dobovec in Gruškovje.