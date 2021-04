Izredne razmere: v zalivu Tampa so se izlile strupene odpadne vode

Florida je zaradi izlitja strupenih odpadnih voda v zalivu Tampa razglasila izredne razmere. Preventivno so evakuirali več kot 300 domov na območju, zaprli so tudi avtocesto v bližini vodnega zbiralnika Piney Point. Oblasti so sporočile, da je na območju 31 hektarov velikega vodnega zbiralnika več milijonov litrov vode, ki vsebuje fosfor in dušik iz stare tovarne fosforja. Ribnik, kjer so našli razpoko, je poln stranskih produktov gnojil, ki so radioaktivni.



Razpoko so skušali zakrpati že v petek, vendar niso bili uspešni. Guverner Floride Ron DeSantis je v soboto zato razglasil izredne razmere. To omogoča predvsem sprostitev dodatnih sredstev za opremo, s katero skušajo rešiti težavo.



Največjo skrb predstavlja možnost, da bi voda poplavila bližnja območja, kjer so predvsem kmetijske površine. V nekaj minutah bi se lahko namreč lahko izlilo okoli 2,3 milijarde litrov strupene vode. Trenutno skušajo iz zbiralnika prečrpati večji del odpadne vode, da bi tako čim bolj znižali njeno raven.

