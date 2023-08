Izkupiček od vstopnin na dan solidarnosti za pomoč po poplavah

V Turističnem društvu Gorje bodo ves izkupiček od prodanih vstopnic za ogled soteske Vintgar na današnji praznik dan solidarnosti namenili ljudem, ki so jih prizadele poplave. Pričakujejo približno 3000 obiskovalcev. Podobno so se odločili tudi v nekaterih drugih turističnih in kulturnih ustanovah.

»Če kdo ve, kaj je moč narave, tudi surova moč, potem smo to upravljalci soteske Vintgar,« pravijo v Turističnem društvu Gorje. Vodna ujma, ki je pred tednom dni prizadela večji del Slovenije, ni prizanesla niti soteski Vintgar. Narasla voda je odnesla nekaj infrastrukture, prinesla naplavine lesa in hudourniške nanose. Zaradi sanacije je bila soteska več dni zaprta, znova jo je mogoče obiskati od nedelje.

Julijske Alpe in območje Triglavskega narodnega parka, v katerega sodi soteska Vintgar, letos beležijo rekordno število gostov in obiskovalcev. Vintgar je pri tem kot naravna vrednota državnega pomena ena izmed osrednjih turističnih točk.

V tem času se pripravljajo tudi na praznovanje 130. obletnice odprtja soteske za obiskovalce

Tridnevno praznovanje z bogatim kulturnim in zabavnim programom bo potekalo od 25. do 27. avgusta.

Prihodek od današnjih vstopnin bodo za pomoč prizadetim v poplavah namenili tudi v Pomorskem muzeju Sergej Mašera Piran. Pomorski muzej bo odprt od 9. do 14. ure, dislocirana enota v Monfortu v Portorožu pa od 9. do 17. ure. Denar bodo nakazali na namenski račun Zveze prijateljev mladine Slovenije, so sporočili iz muzeja. Pričakujejo velik odziv javnosti.

Cankarjev dom v Ljubljani danes ponuja brezplačen ogled naravoslovne razstave V vrtincu sprememb, ki so jo pripravili v sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije. Razstava, ki jo je mogoče obiskati še do 5. novembra, med drugim opozarja na človekov odnos do okolja in izumiranje vrst. Obiskovalce pričakujejo med 10. in 20. uro.

V Muzeju in galerijah mesta Ljubljane izražajo solidarnost s prizadetimi v vremenski ujmi z brezplačnimi delavnicami za otroke v Mestnem muzeju Ljubljana in Galeriji Jakopič, in sicer danes in v torek med 8. in 16. uro.