Iskalna akcija v Kopru: to so zadnji posnetki Blaža, nato se je izgubila vsaka sled (FOTO)

Danes območje nad Obalo preletava policijski helikopter. Kot so pojasnili na PU Koper, intenzivno iščejo pogrešanega 23-letnika Blaža Ritošo, ki je v ponedeljek v Ljubljani sedel na vlak in se z njim odpeljal proti Kopru. Tam naj bi se izkrcal in prek Buzeta odkolesaril do Poreča, kjer prebiva. Na družabnih omrežjih so njegovi sorodniki objavili posnetke nadzornih kamer, ki kažejo, kako je sedel na kolo in se odpeljal. Nato se je za njim izgubila vsaka sled.

»Trenutno je na terenu več deset policistov, policisti vodniki službenih psov, gasilci, lovci, približno 20 prijateljev in člani družine. Zjutraj je poletel helikopter, a za zdaj ga nismo našli,« je za našo spletno stran povedala njegova sestra Marta, ki upa, da ga najdejo čim prej in da bo z njim vse v redu. Po zadnjih informacijah naj bi bil Blaž nazadnje opažen na območju Vaganel, Lopar, Pomjan.

Blaž Ritoša FOTO: Facebook, Marta Ritoša

Od jutra so na delu policisti s psi, gasilci in drugi prostovoljci, ki pomagajo pri iskanju 23-letnika. Policisti v helikopterju pa si pri iskanju pomagajo z različnimi senzorji in zum kamero. Vse, ki bi vedeli kar koli o tem, kje bi pogrešani lahko bil, prosijo, da to čim prej sporočijo na 113 ali na anonimni telefon 080 1200.