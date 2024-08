Iskali bomo ravnotežje med nasprotujočimi si energijami (Suzy)

Trinajstega avgusta se je dovršila poravnava Marsa in Jupitra na 16. stopinji dvojčkov, in sicer v T-kvadratu z Venero v devici in Saturnom v ribah. Jupiter razširi vse, česar se dotakne – zdaj bo šlo za širitev energije Marsa. Na globalni ravni se lahko zaostrijo pogovori, saj je Mars planet vojne, sile in bojevanja, po drugi strani je bojevnik, ki pooseblja zaupanje, pogum in ukrepanje.