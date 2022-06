Isabella Rossellini praznuje: Staranje osrečuje!

Težko je verjeti, da bo 18. junija Isabella Rossellini praznovala že 70. rojstni dan! Njena mama, filmska sirena Ingrid Bergman, se je zaljubila v legendarnega italijanskega režiserja Roberta Rossellinija, zapustila moža in za sedem let prekinila stike s prvo hčerko. Iz enega največjih seksualnih škandalov tistega časa se je Isabella Fiorella Elettra Giovanna rodila le dobre pol ure pred dvojajčno sestro Ingrid Isotto Friedo Giuliano. Čeprav si nista bili podobni, sta postali veliki prijateljici.

Leta 1982 je postala ekskluzivni Lancômov model, pri 43 pa jo je podjetje odpustilo, češ da je prestara. Dvajset let pozneje jo je nova direktorica podjetja najela za njihovo globalno ambasadorko.

Isabella je pri enajstih letih zaradi skolioze začela z leto in pol dolgo terapijo raztegovanja, nosila mavec po vsem telesu in pretrpela številne operacije hrbtenice. Pri devetnajstih se je odpravila na študij v New York, kjer si je služila kruh kot prevajalka in dopisnica italijanske televizijske mreže RAI. Imela je 27 let, ko je tako intervjuvala danes legendarnega režiserja Martina Scorseseja. Zaljubila sta se in poročila, Isabella pa je kmalu zatem začela nastopati kot model in igralka. Fotografi so oboževali njen nenavadni videz švedske lepote, prepleten z italijansko krvjo, zato je sodelovala s številnimi najbolj znanimi fotografi in nastopila v mnogih revijah.

Poročila se je tudi z modelom Jonom Wiedemannom in mu rodila hčerko Elettro, sama pa je posvojila še Roberta. Oba njena zakona sta trajala po tri leta, tako kot drugi dve pomembni razmerji: z režiserjem Davidom Lynchem, ki jo je razglasil za svojo največjo muzo, in igralcem Garyjem Oldmanom.

Ingrid Bergman in Roberto Rossellini sta na sodišču bila bitko za otroke Robertina (ki je ljubimkal z monaško princeso Caroline), Ingrid in Isotto (ki je postala profesorica italijanske književnosti).

Že dolgo se ukvarja z okoljevarstvenimi temami, pridobila je celo magisterij iz živalskega obnašanja in naravovarstva. Od tedaj snema dokumentarne filme na to temo. Čudovita muza danes živi na svoji kmetiji na Long Islandu, kjer se posveča svojim ovcam, kozam, kokošim, racam in psom. »Staranje osrečuje,« pravi. »Zrediš se, dobiš gube, kar ni prijetno, a prinese veliko svobode.« Prizna tudi, da samo sebe včasih preseneti. »Pogledam se v ogledalo in si mislim: 'Ni slabo!'«