Inšpektorji nad Urbanijev urad za komuniciranje

Inšpektorat RS za delo na vladnem uradu za komuniciranje (Ukom) opravlja nadzor s področja delovnih razmerij, predvsem glede postopkov zaposlovanja, so za STA potrdili na inšpektoratu. Kot so pojasnili, so bili seznanjeni z domnevnimi nepravilnostmi, nadzor pa opravljajo po uradni dolžnosti.



Kot so še dodali, postopek še ni zaključen, zato več informacij zaenkrat ne morejo posredovati.



Na pojasnila Ukoma STA še čaka.

Komentarji: