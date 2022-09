Incident ob kraljičini krsti! Šokirani ljudje so jokali in kričali (VIDEO)

Dogajanje v Westminstrski dvorani je v petek pozno zvečer zmotil incident, ko je neki moški stekel iz vrste žalujočih in se preveč približal kraljičini krsti. Policisti so ga nemudoma pridržali in odpeljali iz dvorane, poroča BBC. Priče so povedale, da je bil prizor grozen in da je med dogajanjem neka ženska vseskozi kričala. Eden od obiskovalcev naj bi od šoka padel v nezavest, nekateri pa so celo jokali.

Priče trdijo, da je bil moški sumljiv ves čas, ko je bil v vrsti. »Vsi so se pogovarjali, le on ne,« so povedali britanskim medijem. Zaradi incidenta je BBC za 15 minut prekinil prenos v živo.

Celotni videoposnetek si lahko ogledate na tem naslovu.

Mediji poleg tega poročajo, da je neki 19-letnik spolno napadel dve ženski, medtem ko sta v vrsti čakali na vstop v dvorano. Pred policijo je skušal ubežati s skokom v Temzo, a so ga hitro ujeli in prepeljali v preiskovalni pripor.

Na slovo od kraljice čakali tudi 24 ur

Nepregledna vrsta ljudi, ki se želijo še zadnjič posloviti od pokojne kraljice Elizabete II., ostaja blizu maksimalne kapacitete. Pričakovana čakalna doba je bila zjutraj najmanj 24 ur, kasneje pa se je skrajšala na okoli 15 ur.

Po pričakovanjih naj bi se mimo krste do ponedeljka zjutraj, ko jo bodo prenesli v bližnjo Westminstrsko opatijo, kjer bo potekal pogreb, sprehodilo okoli 400.000 ljudi.

Po podatkih londonskih reševalcev je med večurnim čakanjem zdravniško pomoč doslej potrebovalo okoli 430 ljudi, večinoma zaradi poškodb glave, potem ko so se onesvestili.