Huje poškodovana dva motorista, kriv je mladoletnik (FOTO)

Včeraj ob 17.03 so bili pri PU Nova Gorica obveščeni o prometni nesreči na cesti Vrtovče–Šmarje (občina Ajdovščina), v kateri sta bila huje poškodovana dva motorista.



»Ugotovljeno je bilo, da je starejši mladoletnik vozil neregistrirano motorno kolo po lokalni cesti izven naselja Vrtovče, in sicer iz smeri naselja Šmarje proti Vrtovčam po klancu navzdol. Približno sto metrov pred omenjenim naseljem, kjer vozišče poteka v desni pregledni ovinek, hitrosti in načina vožnje ni prilagodil poteku, tehničnim in drugim lastnostim ceste, preglednosti, vidljivosti ter svojim vozniškim sposobnostim tako da bi vse čas vožnje obvladoval motorno kolo (neprilagojena hitrost). Pri izpeljavi ovinka ga je kljub zaviranju z motornim kolesom zaneslo na nasprotno smerno vozišče v trenutku, ko je iz nasprotne smeri pravilno po klancu navzdol pripeljal 58–letni voznik trikolesa. Mladoletnik se je z motornim kolesom čelno zaletel v prednji del trikolesa, po trčenju pa je mladoletnika z motorjem odbilo v levo izven vozišča na travnato površino, kjer se je z motornim kolesom prevrnil in telesno poškodovan obležal,« piše (nelektorirano) PU Nova Gorica.



Mladoletniku je bilo motorno kolo zaseženo, saj je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so tudi gasilci GRC Ajdovščina in obema motoristoma nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev. Policisti bodo povzročitelja prometne nesreče ovadili na okrožno državno tožilstvo zaradi suma nevarne vožnje.

