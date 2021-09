Huda nesreča 31-letne jadralne padalke

V torek okoli 18.30 je 31-letna nemška jadralna padalka vzletela z jadralnim padalom nad Lijakom. Odneslo jo je preveč v desno, zaradi česar je padalo z desnim robom zadelo v grmičevje ob vzletišču. Zavrtelo jo je, da je padla na tla na strmem pobočju v gozdu. Sumijo, da si je zlomila stegnenico, ima pa še druge poškodbe.



Poleg policistov PP Nova Gorica so posredovali člani enote za hitro posredovanje Mestne občine Nova Gorica (MONG HRI) in reševalci NMP ZD Nova Gorica. Ti so poškodovanko oskrbeli in jo odpeljali na zdravljenje v bolnišnico v Šempeter pri Gorici.



Policisti bodo o ugotovitvah s pisnim poročilom obvestili pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici.

