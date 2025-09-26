  • Delo d.o.o.
    VLADA RAZMIŠLJA O UKREPIH

    Hrana se draži, Golob omenil regulacijo cen hrane! Stroka: »Nepotrebno«

    Predsednik vlade je poslancem zagotovil, da skupaj z ministrico za kmetijstvo že pripravljajo ukrepe za umirjanje cen hrane.
     FOTO: Jože Suhadolnik, Delo
     FOTO: Jože Suhadolnik, Delo
    N. Č.
     26. 9. 2025 | 12:52
     26. 9. 2025 | 12:52
    A+A-

    Premier Robert Golob je na začetku tedna v državnem zboru kot enega od možnih ukrepov za blaženje draginje napovedal tudi regulacijo cen hrane, zlasti v mesni verigi. A kot je poročal MMC, strokovnjaki menijo, da za takšne posege ni potrebe.

    Po zadnjih podatkih statističnega urada so se cene hrane in pijače v zadnjem letu zvišale za povprečno 7 odstotkov, inflacijo pa je najmočneje navzgor potisnila prav podražitev govejega in telečjega mesa, ki je dražje za več kot 22 odstotkov. Slovenija je pri govedini sicer več kot samooskrbna, a zaradi pomanjkanja govedi na evropskem trgu odkupne cene živih živali letijo v nebo.

    Golob je poslancem zagotovil, da skupaj z ministrico za kmetijstvo že pripravljajo ukrepe za umirjanje cen hrane. »Če bo treba, bomo posegli tudi z regulacijo cen,« je poudaril. Na ministrstvu so potrdili, da analize potekajo, hkrati pa spremljajo tudi primere iz tujine.

    Strokovnjak: Nismo v dramatičnih razmerah

    Agrarni ekonomist Aleš Kuhar s Biotehniške fakultete pa opozarja, da razmere ne kličejo po intervenciji: »Nobene, niti davčne. V tem trenutku smo daleč od pogojev, ki bi utemeljevali kakršno koli dramatično vladno ukrepanje na trgu hrane,« je dejal za MMC.

    Ali bo vlada res posegla v cene hrane ali pa bodo ostali le pri analizah, bo jasno v prihodnjih tednih.

    Več iz teme

    Robert GolobhranapodražitvevladaSlovenijaAleš Kuhar
    IZBRANO ZA VAS
