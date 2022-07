Hollywood žaluje: preminil je igralec, ki je igral tudi v kultnem Botru

Ameriški igralec James Caan, znan po vlogah v filmih Boter, Škrat in Misery, je umrl v starosti 82 let, je danes sporočil njegov menedžer. Vzrok smrti ni znan. »Z veliko žalostjo vam sporočamo, da je 6. julija zvečer umrl Jimmy. Družina ceni izraze ljubezni in iskrenega sožalja ter vas prosi, da v tem težkem času še naprej spoštujete njihovo zasebnost,« se je glasila izjava na Caanovem uradnem računu na twitterju.

Caan se je rodil leta 1940 v Bronxu v New Yorku. Ker ni želel iti po očetovih stopinjah in delati v mesnici, si je sprva prizadeval za kariero nogometaša. A po študiju na univerzi Hofstra v zvezni državi New York, kjer je spoznal tudi svojega bodočega sodelavca Francisa Forda Coppolo, se je začel zanimati za igralstvo. Kmalu za tem se je vpisal na gledališko šolo Neighborhood Playhouse, svojo igralsko kariero pa je začel na Broadwayu.

Po nizu filmskih in televizijskih vlog je v 70. letih prejšnjega stoletja doživel velik preboj s Coppolovim filmom Boter. Sprva se je potegoval za vlogo Michaela Corleoneja, ki pa jo je na koncu dobil igralec Al Pacino. Z vlogo Sonnyja Corleoneja si je sicer prislužil svojo edino nominacijo za oskarja za najboljšo moško stransko vlogo.

Caan je bil poročen štirikrat in je imel pet otrok, od katerih mu je eden, Scott, sledil v igralske vode.