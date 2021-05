Hojsu svetujejo, naj za pomoč prosi mamo

V akcijo pošiljanja SMS-sporočil z donacijami za STA se je na svoj način vključil tudi notranji minister, pri tem pa požel nemalo zgražanja. Na twitterju je zapisal, da so mu sporočili, da ne more donirati in pomagati. Pripel je posnetek SMS-sporočila, iz tega pa je razviden razlog, zakaj njegova donacija ni šla skozi: STA je namreč hotel donirati natanko – nič evrov.Hojsova poteza je sprožila buren odziv. Da je takšno dejanje nedostojno, nevredno ministra, in še marsikaj ostrejšega mu sporočajo. Oglasila se je tudi, ki je zapisala, da »kredibilen politik nikoli ne bi pisal in se obnašal tako kot vi. Ampak vi niste politik ... vi ste ... naj si vsak doda sam.«»Oprostite, ta ključna beseda ne obstaja. Preverite, če ste poslali pravilno ključno besedo in poskusite znova,« piše v sporočilu, ki ga je minister prejel po svoji 'donaciji'. Tudi zato mu nekateri predlagajo, naj mu donacijo prek SMS-ja pomaga poslati njegova mati. Spet druge je njegovo početje spodbudilo, da so sami darovali, nekateri pa menijo, da bi bilo boljše zbirati denar za kaj drugega, kot je na primer denar za pomoč Indiji, kjer zadnje dva tedna poročajo poročajo o rekordnih okužbah z novim koronavirusom v svetovnem merilu.V začetku februarja se je sicer minister z materjo podal proti meji s Hrvaško, kjer so mu tamkajšnji varnostni organi pojasnili, da brez opravljenega PCR-testa ne more vstopiti na njihovo ozemlje oziroma lahko, če gre v karanteno. Hojs je pojasnjeval, da se je sicer že na poti spomnil, da z materjo, ki ima na Hrvaškem nepremičnino, nimata PCR-testa, a da se je odločil preveriti, ali držijo govorice, da Hrvati na svoje ozemlje spuščajo tudi ljudi brez testa.