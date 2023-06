Hodite na Hrvaško? Uvedli so novost, o kateri vas bodo obvestili prek sms-a

Slovenci, ki so bili preteklo soboto na Hrvaškem, so prejeli sms sporočilo hrvaškega sistema za zgodnje opozarjanje in krizno upravljanje (SRUUK). To sporočilo so poslali vsem domačim (hrvaškim uporabnikom) in tudi tistim v gostovanju (roamingu)

Sporočilo pošiljatelja HR112ALERT se je glasilo: »Spoštovani, prejeli ste TEST sporočilo sistema Civilne zaščite za zgodnje opozarjanje in alarmiranje. Ne odgovarjajte na sporočilo. Več na povezavi: POVEZAVA«. Sporočilo je bilo zapisano v hrvaškem jeziku.

V soboto so s hrvaške uprave za zaščito in reševanje poslali le testno sporočilo, ki pa bo v prihodnje na njihovih mobilnih napravah sporočalo izredne dogodke, ki »predstavljajo potencialno nevarnost za življenje ljudi, njihovo zdravje, nevarnost za materialne dobrine ali okolico, kot so naravne nesreče in katastrofe, večje nesreče, epidemije ali druge vrste nevarnosti oz. kriz,« so nam pojasnili s hrvaškega notranjega ministrstva.

Glede na vrsto izrednega dogodka bodo obvestila vsebovala tudi navodila, kako ukrepati, »da bi posledice zmanjšali na minimum«.

Sporočila bodo prejeli prebivalci določenega območja Hrvaške in vsi njeni obiskovalci, ki bodo tisti čas na nevarnem območju. »Podatki na mobilnih napravah na kriznem območju se ažurirajo vsakih pet minut, najmanjše območje za pošiljanje obvestil je območje občine ali mesta, v velikih mestih mestne četrti, za ostalo območje pa je odvisno od takratne ocene nevarnosti in vrsto grožnje,« pojasnjujejo.

Sporočila bodo pošiljali vsi trije hrvaški operaterji javnih mobilnih elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev - Hrvatski Telekom, A1 Hrvatska, Telemach Hrvatska -, prejemali pa jih bodo tudi uporabniki gostovanja, ki bodo takrat na lokaciji oziroma izbranem območju za pošiljanje sporočil in bodo povezani z omrežjem operaterja.