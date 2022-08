Hitri barviti njoki (RECEPT)

Na ljubljanski pokriti tržnici je chefinja Ana Roš te dni predstavila novo zgodbo, polno lokalnih dobrot. Med karanteno je s trgovsko verigo Tuš začela ustvarjati zanimiv projekt. Linija lokalno pridelanih izdelkov, ki nosijo podpis naše znane chefinje, danes obsega nekaj deset izdelkov. Ti so v ospredju nove trgovinice na ljubljanski pokriti tržnici, na policah pa so preostale lokalne dobrote. In ko smo kramljali z Anjo Marjetič, vodjo korporativnega komuniciranja v Engrotušu, nam je spotoma narekovala odličen poletni recept za pečene njoke. Jed je hitro pripravljena, samo še skledo sezonske solate dodamo, in že imamo na mizi kosilo!

Za 4 osebe: 500 g zamrznjenih njokov od 2 do 3 pesti češnjevih paradižnikov sveža ali suha zelišča (po želji) malo oljčnega olja Na rahlo naoljen pekač razporedimo zamrznjene njoke in češnjeve paradižnike. Pokapamo z oljčnim oljem in za 10 ali 15 minut potisnemo v pečico, ogreto na 180 stopinj Celzija. Če imamo njoke, v katerih so že zelišča, dodatkov ne potrebujemo, če pa uporabimo klasično pripravljene njoke, lahko po vrhu dodamo še malo svežih zelišč (denimo bazilike, osmukanega timijana ...). Ko postrežemo, po želji po jedi naribamo malo sira.