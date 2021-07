Hauptman o Rogličevi izjemni predstavi: Vsak ovinek smo trepetali

Andrej Hauptman. FOTO: Voranc Vogel

Slovenski kolesarje v kronometru pometel s konkurenco. Ko je v roke prejel olimpijsko zlato, je povedal, da vesel, srečen in ponosen, da mu je to uspelo, saj se nima za specialista za kronometer.Vseskozi mu je zaupal tudi selektor slovenske kolesarske reprezentance, ki je razkril, kako napeto je vse skupaj v spremljevalnem vozilu. »Zavedali smo se, da imamo tako ekipo, da je vse mogoče. Ampak tako, kot lahko zmagaš, si lahko tudi šesti, a vseeno dober. Fenomenalen je bilPrimož. Že pred cestnimi treningi se je videlo, da je Primož pravi. Na cestni dirki ni imel dneva, danes pa je znova na vrhu, kjer zasluži biti,« je za RTV Slovenija dejal kolesarski selektor Andrej Hauptman.Povedal je še, da jim je bilo v spremljevalnem vozilu izjemno težko, a da jih je kmalu s svojo vožnjo pomiril. »Težko je bilo spremljati, vsak ovinek smo trepetali. Ves čas smo bili živčni in pogledovali proti tekmecem, kako vozijo za nami. Bili pa smo vse bolj mirni, saj je bila prednost vse večja. Težko je vse opisati zdaj. Krč me je zgrabil v dlan od stiskanja mikrofona in tuljenja vanj. Zdaj je vsega konec. Ko bomo doma čez kakšen teden, se bomo bolj zavedali, kaj nam je uspelo,« je še dodal Hauptman.Iz avtomobila je Roglič dobil nasvete, kako strmi zaključki vzponov ga čakajo, kje so jaški, prepreke, ter seveda tudi podatke o časovnih zaostankih, vseeno pa je Hauptman dodal, da veliko dela ob takšni predstavi svojega varovanca niso imeli.