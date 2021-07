Grozljivo: umikal se je tovornjaku, a čelnega trčenja ni mogel preprečiti

V soboto ob 8.40 se je zunaj naselja Solkan na glavni cesti Solkan–Plave blizu gostinskega objekta na Dolgi njivi zgodila prometna nesreča s hujšimi poškodbami.



Po zbranih podatkih je 38-letni voznik tovornega vozila peljal po glavni cesti iz naselja Plave proti Solkanu. Ko je z vozilom pripeljal do dela ceste, kjer poteka vozišče v desni pregledni ovinek, voznik ni vozil po desnem smernem vozišču glede na dovoljeno smer vožnje. S tovornim vozilom je zapeljal levo in prek ločilne neprekinjene črte na nasprotnosmerno vozišče. V tistem trenutku je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 37-letni češki motorist, ki se je z motornim kolesom umikal desno, proti robu vozišča, da bi preprečil trčenje s tovornim vozilom. Kljub temu je med vozili prišlo do čelnega trčenja; voznik tovornega vozila je s prednjim levim delom vozila trčil v prednji del motornega kolesa.

Obležal s hudimi poškodbami

Češkega motorista je po trčenju vrglo prek vetrobranskega stekla tovornega vozila na vozišče, kjer je huje poškodovan obležal.



Na kraju so poleg policistov posredovali tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica in reševalci ZD Nova Gorica, ki so nudili pomoč poškodovanemu motoristu. Poškodovanca so reševalci z reševalnim vozilom najprej odpeljali v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici, zatem pa so ga prevzeli člani dežurne ekipe helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika in ga prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Pod vplivom alkohola

Policisti so 38-letnemu povzročitelju nezgode odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da je bil pod vplivom alkohola, zato mu je bil odrejen strokovni pregled v zdravstveni ustanovi.



Povzročitelja bodo kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

