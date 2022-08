Grozljiva smrt hrvaškega novinarja: naročilI so mu, naj dovolj pije in uživa slane palčke

Andrea Topić, novinarka Indexa in dekle včeraj preminulega velikega novinarja Vladimirja Matijanića, je zjutraj na svojem Facebook profilu objavila grozljive podrobnosti prezgodnje smrti našega nekdanjega sodelavca in novinarja Indexa. Zelo podrobno je napisala, kaj je bilo pred njegovim prezgodnjim odhodom, in zapisala, da je vse to storila, ker je vedela, da bo želel vedeti, kaj se je zgodilo. »To pišem, ker vem, da bi rad vedel, kaj se je zgodilo. Seveda nimam »niti atoma moči«, kot ponavlja zadnje dni. Niti atoma moči. Ni razloga za življenje. Brez njega,« je zapisala Andrea Topić.

V natančnem zapisu je povedala, kaj se je dogaja zadnje dni pred smrtjo. Potem ko je zbolel za kovidom, ga je peljala v bolnico, saj zaradi številnih zdravstvenih težav ni bil cepljen. Iz bolnice so ga odslovili in svetovali na zadevo preleži v domači postelji. Omenjali so tudi, da obstajajo določena zdravila, ki bi pomagala, da bi bolezen lažje prebolel, vendar jih niso imeli na voljo.

»Dva dni je imel temperaturo 38,9, zbijali smo jo z dvema lekadoloma po 500, na glavo sem mu dajala hladne obkladke, dajala vitamine, propolis, kuhala čaje in juhe, ki jih je takrat še lahko pil. Poklical je imunologinjo in ji vse povedal, rekla mu je, naj začne jemati tablete za avtoimune bolezni, ki jih je predpisala, Decortin, vitamin D 1x na 2 tedna in nekaj, kar ščiti želodec, čeprav ni gotovo, če se je znebil helicobakterije.«

Zdravnica svetovala na lula v nočno posodo in zlije v stranišče

Kmalu se mu je stanje tako zelo poslabšalo, da sta klicala na urgenco in prosila, da ga sprejmejo v bolnišnico. Vsaj desetkrat sta klicala s prošnjo, naj ga pridejo iskat.

»Zjutraj, 5.8. zbudil se je šibkejši kot kdaj koli prej. Pojedel je polovico ovsene kaše. Kave ni maral, prav tako čaja. Ni mogel ne jesti ne piti. Ni mogel stati pokonci. Niti sedenja. Niti ležati. Ni mogel na stranišče. Klicala sem na infekcijsko urgenco, dvakrat, nihče se ni oglasil, iz tretje se je javila ženska, ki je rekla, da je zdaj res konec in da ne more sama jesti ali iti na stranišče in mi je rekla, citiram , "ni za v bolnico, naj se polula v lonček pri postelji, potem pa zlij v stranišče.«

Nevzdržno stanje se je samo stopnjevalo do te mere, ko ni mogel več ne jesti, ne piti. Spet je Andrea klicala na urgenco in povedala, kako slabo je. Vsi so ji zatrjevali, da so to normalni simptomi koronavirusa in da ni razloga za paniko. Vseeno je prosil, da pride urgentna ekipa.

»Ekipa je prišla okrog 13.40, dva tehnika, dala sta mu injekcijo, rekel sem, naj ga vzamejo, rekli so, da "ni treba, to so normalni simptomi, naj pije tekočino in naj je slane palčke". Točno te besede.«

Isti dan so morali priti še enkrat, vendar se je stanje tako zelo poslabšalo, da ni pomagalo nič več.

»Tedaj je tehnik na aparat zavpil kolegu "pusti nosila, prinesi reanimacijo!". Oživljali so ga morda kakšno uro. sem zarjovel. Vrgli so me iz sobe in zaprli vrata, slišal sem zvok črpalke, s katero so mu verjetno načrpali zrak v pljuča. Isti ljudje, ki so mu pred uro ali dvema rekli, da je v redu in da mu ni treba v bolnišnico. Iz istega hrvaškega zdravstva, ki mu je povedalo, da primanjkuje zdravil za bolnike, kot je on, za tiste, ki se ne morejo cepiti, ker imajo avtoimune in druge bolezni.«