Grmeči dvojec: zvok tudi pri najvišji glasnosti in ekstra basih ostane jasen

Ponudba prenosnih zvočnikov za hišne in vrtne zabave je vedno boljša. Če je bilo včasih treba za vrtno žurko skoraj najeti profesionalno ozvočenje z aktivnimi zvočniki in mešalno mizo, je zdaj vse precej enostavneje.

Manjši MHC-V13 ima tudi CD-predvajalnik. FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc

Če imamo s prijatelji več manjših zvočnikov istega proizvajalca, jih lahko prek bluetootha povežemo skupaj, da delujejo kot celota, lahko pa si omislimo kakega od večjih modelov, ki nam lahko služijo tudi kot ojačevalnik za mikrofon in/ali kitaro in se gremo karaoke. In vse skupaj nadziramo prek pametnega telefona.

Za zabave

Veliki Sony ima v svoji silno pestri ponudbi tudi večje prenosne zvočnike, priznati pa je treba, da sta testirana modela MHC-V13 in MHC-V43D že tako velika, da bi težko govorili o prenosnih zvočnikih. Okej, imata ročaj oziroma držalo za prenašanje (večji V43D ima celo kolesca), a ko ju enkrat postavimo na ustrezen prostor, ju me bomo več prenašali naokoli. Prvi tehta osem kilogramov, drugi pa 14,5, predvsem pa nimata vgrajene baterije, prav tako nista vodoodporna, tako da bosta morala biti vedno na suhem.

Kaj pa cena? Sony MHC-V13 stane od 260 do 330 evrov, za MHC-V43D pa je treba odšteti od 400 do 520 evrov, odvisno od trgovine.

A ko ju enkrat namestimo, se lahko zabava začne. Proizvedeta zavidljivo veliko hrupa, pri čemer se zvok tudi pri najvišji glasnosti in z vklopljeno funkcijo megabass ne popači. Ker gre za zvočnika za zabave, je velik poudarek seveda na močnih basih. Moram priznati, da sem pričakoval slabši zvok, ker gre le za tipska zvočnika, a MHC-V13 in MHC-V43D sta me kar presenetila. Seveda se ne moreta primerjati z avdiofilskimi hifi sistemi, a za vrtno zabavo imata presenetljivo čist zvok in dovolj kontrolirane base, da zvok ni razmazan.

50 zvočnikov lahko povežemo v sistem.

Oba se obneseta odlično, razlikujeta pa se seveda v moči. Ker živimo v času svetlečih diod, sta opremljena tudi z led-lightshowom. Lučke spreminjajo barvo in se lahko prilagajajo glasbi, lahko pa sledijo prednastavljenim programom. Nekaterim bo to všeč, drugim ne, zato je fino, da se da svetlobne učinke tudi ugasniti.

Pestra povezljivost

Zvočnika sta opremljena s klasičnim naborom priključkov: MHC-V13 ima en klasični avdio vhod, en usb vhod in en vhod za mikrofon ali kitaro, MHC-V43D pa ima poleg tega še dodatni vhod za mikrofon ter izhod hdmi, saj ima vgrajen tudi DVD-predvajalnik, medtem ko ima njegov mlajši brat »le« CD-predvajalnik. Oba imata vdelan radijski sprejemnik FM/DAB, priložena pa je tudi antena.

Zvok tudi pri najvišji glasnosti in ekstra basih ostane jasen.

Večinoma pa se bomo z zvočnikom povezovali s pametnim telefonom prek bluetootha, čeprav seveda delujeta tudi brez tega. Napravi nastavljamo z aplikacijo Sony Music Center, ki jo nato nadgradimo z aplikacijo Fiestable, s katero upravljamo glasbo, osvetlitev in še kaj.

Večji MHC-V43D ima nekaj DJ-efektov, vdelan pa je tudi DVD-predvajalnik.

Zelo fina funkcija je, denimo, možnost sestavljanja seznamov za predvajanje (playlist) skupaj z drugimi udeleženci na zabavi. Dobra funkcija je tudi povezovanje več Sonyjevih zvočnikov: menda jih lahko v sistem povežemo do 50, je pa treba upoštevati dejstvo, da lahko zaradi prevelike razdalje od vira glasbe prihaja do zamikov pri predvajanju.