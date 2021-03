Gorelo v domu za ostarele, evakuirali devet oseb

V petek ob 18.13 je v Pernovem v občini Žalec zagorelo v eni izmed sob na oddelku za dementne oskrbovance v domu za ostarele. Požar so prvi pričeli gasiti zaposleni v domu, po prihodu na kraj požara pa so gasilci pogasili že lokaliziran požar. Na požar so bili aktivirani gasilci PGD Velika Pirešica, PGD Zavrh pri Galiciji, PGD Žalec, PGD Ponikva pri Žalcu in PGD Gotovlje, skupno je na požaru sodelovalo 59 gasilcev z 10 vozili in gasilsko avto lestvijo, poroča Gasilska zveza Žalec.



»Stanovalci doma, ki so bili na omenjenem oddelku, so bili evakuirani v sosednji oddelek. V požaru je bila poškodovana ena oskrbovanka, ki je bila z reševalnim vozilom pripeljana v Splošno bolnišnico Celje in ena zaposlena zaradi vdihavanja dima. Na požarišču je ostala gasilska straža. Gasilska intervencija se je zaključila okoli 20. ure,« je pojasnil poveljnik Gasilskega poveljstva občine Žalec in podpoveljnik Gasilske zveze Žalec Uroš Žibret.





