Gorelo skladišče znane trgovine: požar je veliko uničil (FOTO)

V sredo ob 14.07 je v Rogaški Slatini gorelo trgovsko skladišče. Šlo naj bi za skladišče trgovine Jager, ki stoji na Prvomajski ulici. Gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina in Rogaška Slatina so požar pogasili. Nastala je tudi škoda, gasilci pa so iznesli v požaru uničene predmete in prostore pregledali s termovizijsko kamero.

FOTO: PGD Rogaška Slatina

Počakajte nekaj trenutkov, da se objava s facebooka, kjer so gasilci objavili fotografije, naloži: