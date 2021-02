Goreče vozilo zaprlo štajerko

Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Celje vzhod in Dramlje proti Mariboru, poroča prometnoinformacijski center. Nastala je približno kilometer in pol dolga kolona. Obvoz za vsa vozila je po regionalni cesti med obema priključkoma.



Zaradi burje je na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton, prav tako pa na regionalni cesti Podnanos–Manče–Vipava. Ob 9:21 je na križišču med Idrijsko, Goriško in Vipavsko cesto v Ajdovščini sunek burje prevrnil prikolico tovornjaka. Ni poškodovanih oseb, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje je zastoj tovornih vozil proti Hrvaški, kolona je dolga štiri kilometre. Na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje je kolona tovornih vozil dolga 1,5 kilometra.

