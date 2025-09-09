Goran Dragić in Greice Murphy: Plemenita afriška pustolovščina (Suzy)
Čeprav je bilo slovo od košarke težko in čustveno, ni videti, da bi Goran Dragić hudo pogrešal parket, treninge in igro. Po slovesu od športa, ki ga je izoblikoval in ga izstrelil med najboljše slovenske košarkarje vseh časov, uživa v slehernem trenutku. S svojo drago Greice to poletje raziskujeta različne kotičke sveta. Med drugim sta dopustovala v Grčiji, Italiji in na Hrvaškem, nato sta v družbi otrok, ki jih imata iz prvih zakonov, odpotovala v Afriko.
Goran in Greice sta se s podmladkom najprej mudila v Egiptu. Tam so raziskovali staroegipčansko civilizacijo, k čemur seveda sodi tudi ogled slavnih piramid, kamor so odhajali na hrbtih kamel. Druščina se je v puščavi odlično zabavala, navdušile pa so jih še neprecenljive zbirke iz časov faraonov, ki jih hranijo v tamkajšnjih muzejih. Nato so odrinili v Kenijo, ki je nanje naredila velik vtis. V sklopu obiska so spoznavali skupnost, delili hrano sirotam, skupaj s fundacijo Orphaned Starfish in ostalimi sponzorji v Keniji pa sta košarkar in njegova draga odprla prvo košarkarsko igrišče na območju Maasai Mara v Keniji.
»Eno najpomembnejših daril, ki jih lahko ponudim svojima otrokoma, je priložnost, da izkusita življenje zunaj cone udobja. Ta izkušnja je bila hkrati srce parajoča in navdihujoča. Iskreno sem hvaležen gostiteljem, da so nam jo omogočili. Moč in odločnost otrok, ki smo jih obiskali, sta na nas pustila trajen vtis,« je Goran strnil misli. Dodal je, da nikoli ne bo pozabil obrazov otrok, ki se iz dneva v dan soočajo z izzivi in se ob tem še vedno pogumno oklepajo svojih sanj.
