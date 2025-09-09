PO SVETU

Goran Dragić in Greice Murphy: Plemenita afriška pustolovščina (Suzy)

Upokojeni košarkarski as, njegova srčna izbranka in njuni štirje otroci so raziskovali deželo piramid in faraonov, nato so se odpravili še na avanturo v Keniji. Tam so bili priča najlepšim prizorom afriške pokrajine, se družili s sirotami in odprli prvo košarkarsko igrišče na območju Maasai Mara v Keniji.
Fotografija: Greice in Goran sta nadvse uživala v Kairu, kjer sta raziskovala staroegipčanske civilizacije.
Greice in Goran sta nadvse uživala v Kairu, kjer sta raziskovala staroegipčanske civilizacije.

09.09.2025 ob 13:00
09.09.2025 ob 13:00

Čeprav je bilo slovo od košarke težko in čustveno, ni videti, da bi Goran Dragić hudo pogrešal parket, treninge in igro. Po slovesu od športa, ki ga je izoblikoval in ga izstrelil med najboljše slovenske košarkarje vseh časov, uživa v slehernem trenutku. S svojo drago Greice to poletje raziskujeta različne kotičke sveta. Med drugim sta dopustovala v Grčiji, Italiji in na Hrvaškem, nato sta v družbi otrok, ki jih imata iz prvih zakonov, odpotovala v Afriko.

Šaljiva fotografija pred piramidami v Gizi, ki so našega košarkarje pustile odprtih ust.
Navdušeni popotniki so bili očarani nad arhitekturo, staro več kot 4.500 let. Obisk tega kraja je bila zanje prava učna ura zgodovine in nepozabno doživetje, ki jih je popeljalo v svet faraonov.
Goranu sta se na vznemirljivi afriški pustolovščini pridružila tudi njegova otroka iz prvega zakona, sin Mateo in hči Victoria.
Goran in Greice sta se s podmladkom najprej mudila v Egiptu. Tam so raziskovali staroegipčansko civilizacijo, k čemur seveda sodi tudi ogled slavnih piramid, kamor so odhajali na hrbtih kamel. Druščina se je v puščavi odlično zabavala, navdušile pa so jih še neprecenljive zbirke iz časov faraonov, ki jih hranijo v tamkajšnjih muzejih. Nato so odrinili v Kenijo, ki je nanje naredila velik vtis. V sklopu obiska so spoznavali skupnost, delili hrano sirotam, skupaj s fundacijo Orphaned Starfish in ostalimi sponzorji v Keniji pa sta košarkar in njegova draga odprla prvo košarkarsko igrišče na območju Maasai Mara v Keniji.

Ob vstopu v veliko dvorano Velikega egipčanskega muzeja jih je brez besed pustil 11 metrov visok kip Ramzesa II.
Ponosna mama Greice s sinovoma Lucasom, ki je letos zaključil osnovno šolo, in mlajšim Nicholasom.
Kenija, dežela divjih živali v neskončnih savanah, belih peščenih plaž ob Indijskem oceanu ter starodavnih kultur s svojimi zgodbami jih je navdušila že ob prihodu.
»Eno najpomembnejših daril, ki jih lahko ponudim svojima otrokoma, je priložnost, da izkusita življenje zunaj cone udobja. Ta izkušnja je bila hkrati srce parajoča in navdihujoča. Iskreno sem hvaležen gostiteljem, da so nam jo omogočili. Moč in odločnost otrok, ki smo jih obiskali, sta na nas pustila trajen vtis,« je Goran strnil misli. Dodal je, da nikoli ne bo pozabil obrazov otrok, ki se iz dneva v dan soočajo z izzivi in se ob tem še vedno pogumno oklepajo svojih sanj.

Kenijski nacionalni parki in rezervati so eni redkih, kjer je mogoče na safariju videti vseh pet velikih divjih živali: leva, leoparda, slona, nosoroga in bivola.
Goran je odprl prvo košarkarsko igrišče na območju Maasai Mara, velikega narodnega rezervata divjadi v okrožju Narok, zahodno od Nairobija.
Nepozabno druženje z Masaji bo Goranu za vedno ostalo v lepem spominu.
Obiskali so Children's Garden House, ki je dom stotinam sirot. Takole so Goran, njegova hči in mlajši Greicein sin pripravili uravnotežene obroke za zapuščene otroke.
Goran in Greice sta poudarila, da se jima zdi pomembno, da tudi njuni otroci spoznajo različne izzive, ki se dogajajo po svetu.
