FOTO: Nočna drama v naselju, padla je 5 metrov globoko

Ob 2.18 je v bližini naselja Predmost, občina Gorenja vas - Poljane, potekala iskalna akcija za pogrešano osebo. Osebi je spodrsnilo na brežini potoka, padla je 5 metrov globoko in se ni zmogla sama rešiti.Gasilci PGD Poljane so skupaj s policijo podhlajeno osebo našli v potoku, jo prenesli na brežino in do reševalnega vozila.Reševalci NMP Škofja Loka so osebo oskrbeli na kraju dogodka in jo prepeljali v UKC Ljubljana, piše uprava za zaščito in reševanje.