Favorita bosta le dva: Pogačar in Roglič

PARIZ • Najprej so predstavili žensko različico kolesarske dirke po Franciji, ki bo leta 2022 po 13-letnem premoru znova na sporedu. Spomnimo se, da zgodovina ženskega Toura sega v leto 1984 in naj bi postal tradicionalna dirka. Tour de France Femme bo imel osem etap, začel se bo 24. junija v Parizu, končal pa dan pred startom moške dirke, 31. junija, prav tako v Parizu. Skupna dolžina dirke bo 1029 kilometrov, izmed osmih etap sta dve gorski in dve hriboviti, najtežja bo zagotovo etapa s ciljem na planoti lepih deklic oz. La Planche des Belles Filles.

Med povabljenimi gosti je bil prvi zvezdnik Toura Tadej Pogačar. V dvorano je prišel kot zadnji, brez partnerice Urške Žigart, ki je morala sama do svojega sedeža na drugem koncu dvorane. Jean-Etienne Amaury, sin ustanovitelja organizacije, ki že vrsto let organizira najpomembnejše kolesarske dirke na svetu, je najprej pozdravil zamisel in o oživljanju ženskega Toura, potem pa pohvalil prireditelje, ki so po njegovem mnenju spet pripravili odlične etape, ene od najbolj zanimivih v zadnjih letih.

Start v Københavnu, cilj na Elizejskih poljanah

Start dirke po Franciji 2022 bo v Københavnu, najbolj kolesarskem mestu na svetu, na Danskem, kjer zase pravijo, da so mala dežela na dvokolesih. Tri uvodne etape, prva se bo začela na petek s 13 km dolgim kronometrom. Sledili bosta dve ravninski pred prvim od treh dnevov počitka, ki ga bodo kolesarji izrabili za transfer na sever Francije. Tam se bo pravi Tour šele začel, so bili enotni skoraj vsi vprašani s Pogačarjem na čelu. Že v peti etapi bo na vrsti prva težka preizkušnja. Spopadli se bodo z delom »severnega pekla«. Enajst odsekov v skupni dolžini 19,4 kilometra bo potekalo po slovitih granitnih kockah v okolici Arenberga, kjer se vsako leto odloča dirka Pariz–​Roubaix. Že v sedmi etapi pa bo prvi cilj na vrhu »Pogačarjevega klanca«, planoti lepih deklic, La Planche des Belles Filles. Tudi deveta etapa bo gorska, potem bo sledil drugi dan počitka.

V drugem tednu dirke se bodo zvrstile dve ravninski, dve gorski in dve hriboviti etapi: posladek Toura bo 12. Na dan Bastilje, največjega državnega praznika v Franciji 14. julija, bo kraljevska etapa replika tiste iz leta 1986, ko sta z roko v roki skozi cilj na Alpe d'Huezu prikolesarila Bernard Hinault in Greg Lemond. V tretjem tednu bodo Pireneji odločilni s kronometrom kot piko na i v predzadnji 20. etapi. Pireneji čakajo v 17. in 18. etapi, potem pa sledi ravninska 19. kot dan počitka pred odločilnim 40 km dolgim kronometrom. Če bomo še vedno v dvomih, kdo bo nosilec rumene majice v Parizu 24. julija, bo kronometer postavil vse na svoje mesto.

Za nas sta favorita samo dva, seveda, če bo Primož Roglič potrdil, da bo na startni črti v Københavnu: Pogačar in Roglič. Vendar se zelo na glas govori tudi o letos drugouvrščenem Dancu Jonasu Vingegaardu in še enem Primoževem sotrpinu Woutu van Aertu, ki pravi, da bo Tour 2022 njegov življenjski cilj. Roglič je zato v precej nerodnem položaju, počakati bomo morali na odločitev moštva Jumbo Visme. Za zdaj kaže, da bomo spet videli megaspopad med Slovencema. Trasa je pisana na noge obema. Pogačarja lahko zmoti samo velika vročina, ki mu je tudi letos prizanesla. Miroslav Cvjetičanin