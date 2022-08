Evropski nogometni superpokal: Real in Eintracht pred Štajerci

Približuje se tekma za evropski nogometni superpokal, ki predstavlja tradicionalni začetek evropske sezone najvišje ravni. Letošnja v Helsinkih bo še posebno privlačna zavoljo dogodkov na igrišču in ob njem, zato navijači in Evropska nogometna zveza upravičeno pričakujejo veliko.

Naslednjo sredo (21.00) se bosta na olimpijskem stadionu – na njem domuje reprezentanca Finske, štajerski tekmec HJK Helsinki bo dan pozneje gostil Mariborčane na svojem stadionu – pomerila zmagovalca lige prvakov in evropske lige, torej Real Madrid in Eintracht Frankfurt. Bolje poučeni privrženci nogometne igre bodo hitro obudili spomin na finale pokala državnih prvakov iz sezone 1959/60 (predhodnik današnje lige prvakov), v katerem so bili Madridčani boljši od kluba iz Frankfurta z neverjetnim izidom 7:3. V sodobnem izenačenem nogometu so tovrstni izidi v finalih tekmovanj znanstvena fantastika, četudi premoreta oba kluba veliko napadalnega arzenala.

Zmagovalcu 8 milijonov

Bolj zanesljivo bomo videli drugo zanimivost. Uefa bo prvič preizkusila na uradni tekmi t. i. polavtomatski sistem za določanje ofsajda. »Ta inovativni sistem bo omogočil ekipam VAR, da določijo ofsajd hitreje in natančneje, kar bo pripomoglo k toku tekme in konsistentnosti pri odločitvah,« je pojasnil Uefin šef za sodniške zadeve Roberto Rosetti, nekoč tudi sam odličen nogometni sodnik. Sistem bodo zagnali na superpokalu, nato pa ga bodo uporabljali od skupinskega dela lige prvakov naprej. Uefa je določila tudi sodniško ekipo iz Anglije, glavni sodnik bo Michael Oliver.

Evropski superpokal je v preteklosti že ponudil spektakularne večere, lani sta se Chelsea in Villarreal razšla z izidom 1:1, enajstmetrovke pa so pozneje pripadle Angležem. Kot tudi denarna nagrada: Uefa bo namreč po novem namenila kluboma – poleg nagrad v višini 5 in 3,8 milijona evrov – tudi delež od prodanih vstopnic, kar naj bi v seštevku zneslo 8 milijonov evrov za zmagovalca superpokala in 5 milijonov za poraženca.