Eva Koderman Pavc: Formulo je zamenjal pasji povodec

Pravijo, da prve ljubezni ne pozabiš zlahka. Tako je bila voditeljica športnega programa POP TV Eva Koderman Pavc dolga leta zvesta formuli 1 in Moto GP. Vso mladost ni zamudila niti enega prenosa dirk in bila neskončno vesela, ko je opravila še stroge teste iz poznavanja teh športov na komercialni televiziji, da je lahko pripravljala prispevke o njih. Delu je bila dolga leta povsem predana in bila z raznimi dirkači na 'ti'.

V njenem srcu je bilo posebno mesto za legendarnega dirkača Valentina Rossija. Vse do nedavnega, ko se je njena pozornost preusmerila. »Ko je novinarka Milena Novak spomladi rekla, da bo imela psička Honey mladičke, sem jo vprašala, ali jih bomo lahko hodili božat. Odvrnila je, da bom zagotovo enega vzela, ko jih bom videla. Rekla sem, da ni šans. No, naj vam predstavim Luno. Komaj čakam, da dovolj zraste in pride k nam,« je o novi članici družine, ljubki psički pasme francoski buldog, povedala Eva.