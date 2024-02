Eterična vila

Kolekcije haute couture niso za navadne smrtnike: tudi če odmislimo, da cene prestižnih kosov segajo v nebo, večina med nami pač ne živi zvezdniškega življenja, ki med drugim vključuje redne sprehode po rdečih preprogah najprestižnejših družabnih prireditev ob utripanju bliskavic fotografov z vsega sveta. A tudi še tako običajno življenje prinaša slovesne in lepe trenutke, ki jih želimo pričakati v svili, satenu in bleščicah.

Suknjič in široke hlače namesto obleke? Zakaj pa ne. Foto: Profimedia

In če si želimo, da bi bil naš letošnji spomladanski ali poletni skok pod žaromete – na maturantski ples, poroko, praznovanje okrogle obletnice ali kaj četrtega – ne samo nepozaben, ampak tudi moden, se ve, kam se moramo ozreti.

Številna velika imena na pariškem modnem tednu so muzo naslednje sezone s svojimi kreacijami prelevila v čudovito bitje iz pravljice.

Pravkar minuli pariški modni teden je poskrbel tako za umetniške kose, ki si jih bodo v praksi nadeli le najpogumnejši, kot za klasično eleganco s pečatom sodobnega časa. Rdeča nit številnih modnih revij so bili ženstveni kosi iz nežnih, plapolajočih materialov, prosojni materiali in bleščice. Številna velika modna imena na pariškem modnem tednu so modno muzo naslednje sezone s svojimi kreacijami prelevila v čudovito bitje iz pravljice.

Fendijeva pravljična princesa Foto: Profimedia

Tako so pri Muglerju manekenke nosile najnežnejše materiale in dolge tančice iz šifona. Oblikovalka Casey Cadwallader je razkrila, da je pri ustvarjanju oblačil, ki poskrbijo za nepozabni prvi vtis, navdih iskala v morskih bitjih, kot so meduze. Fendi je na modne brvi vrnil duha Karla Lagerfelda. Kim Jones je med ustvarjanjem kolekcije razmišljala o njegovih futurističnih oblikah, na katere je stavil, ko je bil še direktor te italijanske modne hiše. In rezultat? Do popolnosti izdelane podrobnosti izpod rok vrhunskih krojačev, šivilj in vezilj, združene s čustveno noto, so jo pripeljale do bleščičastih in klasično elegantnih oblačil, ki si jih lahko predstavljamo na junakinjah serije Izgubljeni v vesolju, če bi jim na katerem od planetov uspelo organizirati slovesni dogodek.

Naj se sveti! Foto: Profimedia

Na potovanje, le da ne v prihodnost, je zbrane popeljal tudi Armani Privé, ki je za rdečo nit kolekcije izbral sprejemanje različnih kultur. To se v kolekciji kaže kot lahkotne in igrive obleke iz čipke, tila in bleščečih vezenin v rožnati, zeleni in sivi barvi. V skladu s tem »popolnoma izmišljenim potovanjem od vzhoda do zahoda« so manekenke odeli v obleke, ki posnemajo telo morskih deklic, kimonom podobne obleke, napihnjena krila, majhne steznike, dolge suknjiče in na gležnjih zožene hlače.