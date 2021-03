Ema sklicala komisijo: pod drobnogledom cepivo AstraZenece

Evropska agencija za zdravila (Ema) je sporočila, da bo v ponedeljek sklicala skupino strokovnjakov, ki bo nadalje preučila primere krvnih strdkov pri ljudeh, ki so bili proti covidu-19 cepljeni s cepivom AstraZenece. Ugotovitve bodo vključene v posodobljeno poročilo Eme o tem cepivu, ki bo objavljeno v začetku aprila.



Ad hoc skupina, v kateri bodo zdravstveni strokovnjaki in dva predstavnika javnosti, bo med drugim preučila vidike možnih osnovnih dejavnikov tveganja in bo »prispevala k oceni«, ugotovitve pa bodo vključene v posodobljeno poročilo o cepivu AstraZeneca, ki ga bo Emin odbor za varnost objavil med 6. in 9. aprilom.







V skupini bodo sodelovali zunanji strokovnjaki za hematologijo (trombozo in hemostazo), kardiovaskularno medicino, nalezljive bolezni, virologijo, nevrologijo, imunologijo in epidemiologijo ter odboru predstavili svoje poglede na vidike, kot so možni osnovni dejavniki tveganja in vsi dodatni podatki, potrebni za boljše razumevanje »opaženih dogodkov in potencialnega tveganja«, je sporočila Ema.



Emin odbor za varnost je prejšnji teden zaključil predhodni pregled primerov krvnih strdkov, vključno z zelo redkimi in nenavadnimi primeri krvnih strdkov, kot je majhno število trombocitov, pri ljudeh, cepljenih s cepivom AstraZenece.

Regulator s sedežem v Amsterdamu je prejšnji teden na podlagi te ocene sporočil, da je cepivo »varno in učinkovito« ter ni povezano s splošnim povečanjem tveganja za krvne strdke, koristi cepiva pa da so večje od tveganja neželenih učinkov. Vendar pa povezave med cepivom ter redkimi in neobičajnimi, a zelo resnimi motnjami strjevanja krvi ni mogoče povsem izključiti, je sporočila Ema, ki nadaljuje s preiskavami.



Številne evropske države, ki so pred tem začasno prekinile cepljenje s tem cepivom, med njimi tudi Slovenija, so priporočilom Ema sledile ter cepljenje s cepivom AstraZenece nadaljujejo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: