Ema odsvetuje drugi odmerek cepiva AstraZenece za ljudi s krvnimi strdki

Evropska agencija za zdravila (Ema) je danes odsvetovala cepljenje z drugim odmerkom cepiva proti covidu-19 proizvajalca AstraZeneca za ljudi, ki so po prvem odmerku dobili krvne strdke z nizko ravnijo trombocitov.



Ema je priporočilo izdala v okviru preiskave redkih, a resnih primerov krvnih strdkov, ki so se pojavili po cepljenju s cepivom AstraZenece, pa tudi s cepivom Johnson & Johnson.



Ema, ki od marca preiskuje pojav krvnih strdkov v trebuhu in možganih, je priporočila, da se obe cepivi označi z opozorilom o nevarnosti krvnih strdkov. Ob tem je sicer poudarila, da so koristi teh dveh cepiv večje od tveganj, zato je pozvala k njuni nadaljnji uporabi.

