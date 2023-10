Eden najboljših beatboxerjev na svetu ustavljal Ljubljančane, kar je sledilo, vas bo navdušilo (VIDEO)

Ljubljana te dni gosti glasbeni festival Ljubljana Vocal Festival. Festival so odprli s tekmovanjem v beatboxu. Na odru so se srečali najboljši domači in tuji beatboxerji, med žiranti pa je bil tudi eden najboljših na svetu BlackRoll, Italijan Alberto Niero, ki je obisk Ljubljane izkoristil tudi za sprehod po mestu.

Na ljubljanskih ulicah je BlackRoll ustavljal mimoidoče in izzval, da ponovijo za njim, kar so slišali. Posnetki, ki jih je objavil na omrežju instagram, vas bodo navdušili, tako kot je BlackRoll navdušil njih.