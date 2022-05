Pijan se je znašal nad očetom

Policiste PP Novo mesto so v noči na 7. maj poklicali na pomoč iz zasebnega prostora v Novem mestu, kjer se je pijan sin nedostojno vedel do očeta.

Kot so sporočili javnosti, se 21-letnik tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.